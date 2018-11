ÖSV-Biathlon-Team für Weltcup-Auftakt komplett

T. Eberhard, Grossegger, Schwaiger und Zdouc schafften Qualifikation

Obertilliach – Tobias Eberhard und Sven Grossegger sowie Julia Schwaiger und Dunja Zdouc komplettieren das ÖSV-Team für den Biathlon-Weltcupauftakt ab 2. Dezember in Pokljuka. Das gab der Österreichische Ski-Verband (ÖSV) nach den verbandsinternen Qualifikationsrennen am Donnerstag und Freitag in Obertilliach bekannt.

Julian Eberhard, Simon Eder, Dominik Landertinger und Felix Leitner sowie Lisa Hauser und Katharina Innerhofer waren mit Fixplätzen vorqualifiziert. In Slowenien fehlen werden dagegen etwa Routinier Daniel Mesotitsch und David Komatz. (APA, 23.11.2018)

ÖSV-Aufgebot für den Biathlon-Weltcupauftakt in Pokljuka (SLO) vom 2. bis 9. Dezember:

Herren (6): Julian Eberhard, Tobias Eberhard, Simon Eder, Sven Grossegger, Dominik Landertinger, Felix Leitner.

Damen (4): Lisa Hauser, Katharina Innerhofer, Julia Schwaiger, Dunja Zdouc