Bombardier bekommt Zuschlag für neue Züge der "Badner Bahn"

Das kanadische Unternehmen sichert sich den Auftrag im Ausmaß von rund 93 Millionen Euro für 18 neue Niederflurgarnituren

Wien – Die Wiener Lokalbahnen (WLB) schaffen für die "Badner Bahn" eine Tranche neuer Züge an. Konkret konnte sich Bombardier den rund 93 Millionen Euro schweren Auftrag für 18 Niederflurgarnituren inklusive Wartungsvertrag für 24 Jahre sichern, teilten die Lokalbahnen am Freitag per Aussendung mit. Die ersten neuen Züge sollen 2021 in Betrieb gehen und alte Fahrzeuge mit Stufeneinstieg ersetzen.

"Für die Wiener Lokalbahnen sind die neuen Triebfahrzeuge auch für die geplante Ausweitung des 7,5-Minuten-Takts erforderlich. Das neue Fahrzeug wird insgesamt den Komfort für die Fahrgäste durch serienmäßige Klimatisierung und barrierefreien Zugang erhöhen", hieß es. Videoüberwachung wird es ebenfalls geben. Zu den 18 fixen Zügen besteht die Option einer Ausweitung der Bestellung um weitere 16 Garnituren.

Die Ausschreibung für die neue Zuggeneration war nicht ganz hürdenfrei über die Bühne gegangen. Denn beim ersten, 2016 angestoßenen Vergabeverfahren hatte es einen Bietermangel gegeben. Den Lokalbahnen wurde schließlich vom Verwaltungsgericht Wien eine Neuausschreibung zugestanden. Sie startete im heurigen Februar und ist nun zugunsten von Bombardier Transportation Austria GmbH mit Werk in der Donaustadt ausgegangen. (APA, 23.11.2018)