Offenbar doch kein Durchbruch bei Brexit-Streit um Gibraltar

Madrid/Gibraltar/London – Trotz neuer Absprachen Spaniens mit Gibraltar gibt es weiter keinen Durchbruch in dem Streit um die britische Kronkolonie an der Südspitze der Iberischen Halbinsel. Die mit Gibraltar erzielten Einigungen hätten mit dem Vertragspaket über den britischen EU-Austritt und den Einwänden der spanischen Regierung gegen dieses Abkommen nichts zu tun, teilte das Außenministerium am Freitag in Madrid mit.

Das spanische Ministerium reagierte mit der Stellungnahme auf die Veröffentlichung von Aussagen von Gibraltars Regierungschef Fabian Picardo, man habe mit Spanien eine Einigung erzielt. Die von Medien unpräzise wiedergegebenen Äußerungen hatten die Hoffnung geweckt, Madrid habe seine Bedenken aufgegeben und werde beim Brexit-Sondergipfel am Sonntag dem vorliegenden Entwurf zustimmen. Die sozialistische Regierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez widersprach dieser Interpretation jedoch.

Diese Woche sei bei einem Besuch von Picardo in Madrid vielmehr eine Einigung über ein bilaterales Steuerabkommen und vier Memoranden erzielt worden, die in der Brexit-Übergangsphase einen "geordneteren Austritt" Gibraltars aus der EU ermöglichen sollten, zitierte die Nachrichtenagentur Europa Press einen Sprecher. Spanien halte seine Vorbehalte gegen den Austrittsvertrag aufrecht, bestätigte ein Ministeriumssprecher der Deutschen Presseagentur auf Anfrage.

Auch Diplomaten in Brüssel zufolge haben die Unterhändler der EU-Staaten bei einem Brexit-Treffen am Freitag im Streit um Gibraltar keine Einigung erzielt. Man arbeite jedoch an einer gemeinsamen Erklärung, die noch am Freitag folgen dürfte. Der Gipfel am Sonntag, bei dem die EU und Großbritannien den Austrittsvertrag und die Erklärung zu den künftigen Beziehungen politisch annehmen wollen, werde wie geplant stattfinden.

Spanien hatte Änderungen am Vertragsentwurf verlangt, weil es Festlegungen über den künftigen Status von Gibraltar fürchtet.

Spanien kann den Austrittsvertrag allein nicht blockieren. Rechtlich kann das Dokument mit "superqualifizierter Mehrheit" der EU-Staaten – 72 Prozent – beschlossen werden. Spanien hat aber de facto ein Vetorecht in Hinblick auf jede künftige Vereinbarung zu Gibraltar und will diese lieber selbst mit Großbritannien als über die EU verhandeln. Obwohl der juristische Dienst des EU-Rates Spanien versicherte, dass der Entwurf bilaterale Verhandlungen nicht ausschließt, fordert Madrid weitere Klarstellungen.

Die britische Premierministerin Theresa May bekräftigte am Donnerstag, die britische Herrschaft über Gibraltar werde "geschützt". Picardo beschuldigte Spanien, das Territorium mit einer "Peitsche" an den Verhandlungstisch zwingen zu wollen. Die deutsche Regierung rechnet trotz des Streits nicht mit einem spanischen Veto. "Wir gehen davon aus, dass bis Sonntag noch offene Fragen geklärt sind", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin.

Das britische Gibraltar an der Südspitze der Iberischen Halbinsel ist seit mehr als drei Jahrhunderten ein Zankapfel zwischen London und Madrid. Mit 6,5 Quadratkilometern ist das Gebiet nur etwa so groß wie der Wiener Gemeindebezirk Währing. Im einst strategisch bedeutenden "Klein-Britannien" am Eingang des Mittelmeeres leben 35.000 Menschen meist spanischer, portugiesischer oder marokkanischer Herkunft. Der Tourismus ist der bedeutendste Wirtschaftssektor – noch vor den Finanzdienstleistungen in dem Steuerparadies.

Der britische Admiral George Rooke hatte den rund 400 Meter hohen Kalkfelsen 1704 im Spanischen Erbfolgekrieg erobert. Im Friedensvertrag von Utrecht wurde Gibraltar 1713 auch offiziell den Briten zugesprochen. Nach dem Vertrag steht Spanien das Recht des ersten Zugriffs zu. Dieses käme zur Anwendung, falls London auf seine Hoheitsrechte verzichtete. Dem Bourbonen-König Philipp V. (1683–1746, König von Spanien 1700–1746) wird der Satz zugeschrieben: "Wie mit Dornen in den Füßen müssen wir Spanier leben, solange Gibraltar zu England gehört." Madrid erneuerte im Laufe der Zeit immer wieder seinen Anspruch auf Gibraltar, das 1830 britische Kronkolonie wurde.

Als London der Besitzung 1969 eine Verfassung mit Autonomierechten gab, antwortete Spaniens Diktator Francisco Franco (Regierungszeit 1939–1975) mit einer Blockade, die erst 1982 gelockert wurde. Spanien hat seine Ansprüche auf das Territorium allerdings bis zum heutigen Tag nicht aufgegeben. So kämpft es dagegen, dass die EU mit dem Brexit-Abkommen indirekt die britische Oberhoheit über Gibraltar festschreibt.

Ein Problem für Madrid ist, dass die Bewohner Gibraltars nichts von einer Vereinigung mit Spanien wissen wollen. Bei einem Referendum im Jahr 2002 stimmten 99 Prozent der Bewohner für einen Verbleib bei Großbritannien. Spätere Versuche der beiden Regierungen, das Problem mit einer gemeinsamen Verwaltung zu lösen, verliefen nicht zuletzt wegen des Widerstandes der Gibraltarer im Sande.

Die Bewohner Gibraltars gelten als besonders stolze Untertanen der britischen Krone. Von der EU-Austrittsbewegung auf der Insel ließen sie sich aber nicht anstecken. Beim Referendum am 23. Juni 2016 stimmten 95,9 Prozent der Stimmbürger für einen Verbleib des Vereinigten Königreichs in der EU. Der Brexit stellt nämlich die wirtschaftlichen Grundlagen Gibraltars infrage, das stark von Einkaufstouristen und Arbeitskräften aus dem benachbarten Spanien abhängig ist. Völlig unklar ist auch, wie es mit dem Finanzsektor Gibraltars nach dem EU-Austritt weitergehen wird.



Die berühmtesten Bewohner der Kronkolonie am Eingang des Mittelmeeres dürften die dort frei lebenden Affen sein. Nach der Legende bleibt Gibraltar so lange britisch, wie sich die Kolonie der Makaken auf dem Felsen hält.

Ex-Brexit-Minister Dominic Raab ließ indes mit der Meldung aufhorchen, dass Mays Deal schlechter als ein Verbleib in der EU sei. Für ein zweites Referendum wolle er trotzdem nicht kämpfen, sondern viel eher für einen "ordentlichen" Brexit.

"Gut, ich werde jetzt nicht für einen Verbleib in der EU eintreten, aber wenn man mir nur diese Bedingungen, diesen Deal oder die EU-Mitgliedschaft zur Wahl gäbe – wir wären faktisch an die gleichen Regeln gebunden, ohne eine Kontrolle oder Stimme über sie zu haben – ja, dann würde ich sagen, dass das sogar schlimmer wäre als das", sagte Raab, der in der Vorwoche aus Protest gegen die Vereinbarung zurückgetreten war. (red, APA, 23.11.2018)