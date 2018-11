"Fallout 76": Kurioser Bug macht unsterblich und zerstört das Spiel

Reddit-User berichtet von ungewollten Superkräften – nicht mal eine Atombombe "hilft"

Ein technischer Fehler im Online-Rollenspiel Fallout 76 sorgt dafür, dass die Charaktere von Spielern unverwundbar werden. Selbst Atombombenexplosionen können den unbeabsichtigt gestärkten Überlebenskämpfern dann nichts anhaben, wie ein Reddit-Nutzer namens Brogadyn in einem aktuell viel beachteten Eintrag berichtet.

Spielverderber

Für gewöhnlich machen sich Spieler aus Spaß mittels Cheatcodes, so genannten God Modes, absichtlich unsterblich. Wenn man allerdings keine Möglichkeit hat, die Unverwundbarkeit abzuschalten, kann das Superheldengefühl einem das Spiel verderben. "Ich bin wirklich frustriert und weiß nicht was ich machen soll", schreibt Brogadyn. Um sich selbst nicht die Freude am Survival-Aspekt oder den Spieler-vs-Spieler-Elementen zu nehmen, beschränkt sich Brogadyn mit dem mittlerweile auf Level 100 ausgebauten Charakter auf Nebenaktivitäten und hofft, eines Tages zurück ins eigentliche Spiel kehren zu können.

Langeweile

Die unfreiwillige Unsterblichkeit nimmt dabei makabere Züge an. So hat Brogadyns Charakter die meiste Zeit keine Lebensenergie und wandelt als lebende Tote durch die verseuchte Landschaft. Versuche, den Charakter in die Luft zu jagen, zu ertränken oder von Mutanten zerfleischen zu lassen, schlugen bislang alle fehl. Es wirkt, als würde der Charakter zumindest zeitweise gar nicht gelesen werden vom Spielcode.

Hilfe in Sicht?

Eine Supportanfrage Brogadyns beim Hersteller Bethesda Softworks brachte bislang keine Reaktion hervor. Erst durch den Reddit-Eintrag scheinen die Entwickler aufgehorcht zu haben. Eine Lösung für das kuriose Problem könnte allerdings noch etwas länger auf sich warten lassen. Aktuell ist der Hersteller noch mit der Behebung einer Flut trivialerer technischer Baustellen beschäftigt. (red, 23.11.2018)