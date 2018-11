Durex und Red starten globale Kampagne gegen Aids

#Havesexsavelives wirbt für geschützten Geschlechtsverkehr, Produkteinführung eines neuen Kondoms im Red-Look – 50 Cent pro verkaufte Packung gehen an den Global Fund.

Wien – Mit der globalen Kampagne #Havesexsavelives werben Durex und Red für geschützten Geschlechtsverkehr im Kampf gegen Aids. Popstar Zara Larsson ist das Gesicht der Kampagne, die mit einem Spot die Produkteinführung von Durex Red begleitet.

foto: durex red

Der Verkaufsstart ist der Auftakt einer dreijährigen Zusammenarbeit mit dem Ziel, über den Verkauf Spendengelder in Höhe von mindestens fünf Millionen Dollar zu erzielen, um die Bekämpfung von Aids in Südafrika zu unterstützen.

Engagement mit Kondomen

Bis Januar 2019 haben Verbraucher weltweit die Möglichkeit, sich mit dem Kauf der neuen Durex-Red-Kondome sozial zu engagieren und aktiv einen Teil zum Kampf gegen Aids beizutragen. Mit der Produkteinführung des neuen Kondoms im Red-Look reiht sich Durex ein in eine Riege internationaler Marken, die seit der Gründung der Initiative durch Bono und Bobby Shriver im Jahr 2006 Sondereditionen von Red-Produkten auf den Markt gebracht haben. Bis heute hat Red mehr als 500 Millionen Dollar an den Global Fund – eine Organisation, die sich im Kampf gegen Aids engagiert – gespendet. Die Gelder gehen zu 100 Prozent an die Projekte des Global Funds.

Durex spendet mindestens fünf Millionen Dollar

Durex spendet über einen Zeitraum von drei Jahren pro verkaufter Packung 50 Cent an den Global Fund. Die Marke hat sich dazu entschlossen, mindestens fünf Millionen Dollar zu spenden. Die Bill und Melinda Gates Stiftung wird die Spende großzügig unterstützen und den Betrag verdoppeln, sodass finanzielle Hilfsmittel für das Programm "Keeping Girls in School" in Höhe von mindestens zehn Millionen Dollar bereitgestellt werden können. Das Hilfsprojekt hat sich zum Ziel gesetzt, die Zahl von HIV-Neuinfektionen und ungewollten Schwangerschaften bei jungen Frauen, unter anderem durch Aufklärungsunterricht in Schulen, langfristig zu reduzieren.

durex de

An ihrer Seite stehen Schauspielerin und Emmy Award-Gewinnerin Thandie Newton, Broadway-Star Javier Muñoz, Comedian, Sängerin und Schauspielerin Phoebe Robinson, Influencer Tyler Oakley, Sänger, Rapper und Schauspieler Jacob Latimore sowie Schauspieler Christian Navarro. Sie alle sind Teil des Kampagnenvideos, das sich insbesondere an junge Menschen weltweit richtet und unter dem Hashtag #HaveSexSaveLives zu dessen Verbreitung aufruft.

Die Kampagne wird in mehr als 15 Ländern gestartet, im Jahr 2019 sollen weitere Märkte folgen. Verbraucher haben zwei Möglichkeiten sich aktiv an der Kampagne zu beteiligen: Mit dem Kauf von Durex-Red-Kondomen oder mit dem Teilen des Videos unter dem Hashtag #HaveSexSaveLives. (red, 23.11.2018)