ORF-Awards: Volkswagen und T-Mobile räumen doppelt ab

Der ORF vergab insgesamt elf Preise in den Kategorien Fernsehen, Radio und Online

Wien – Der ORF hat am Donnerstag im Rahmen der Programmpräsentation die Awards ORF-"Top Spot", ORF-Werbehahn und ORF-Onward für die besten Fernseh- und Radiospots sowie Digital-Kampagnen verliehen. Insgesamt elf Preise wurden an heimische und internationale Auftraggeber sowie deren Kreativ- und Mediaagenturen sowie Produktionsfirmen und Tonstudios überreicht.

Heuer gab es insgesamt 235 Einreichungen, die von einer 51-köpfigen Expertenjury gesichtet und beurteilt wurden, informierte der ORF in einer Aussendung. So sicherte sich Volkswagen gleich zwei Awards: Den ORF-"Top Spot International" für die VW-Robo-Golf-Fernsehspots und den ORF-Onward in Gold für die Digitalkampagne für den VW T-Roc. Als Kreativagenturen fungierte Achtung! bzw. artworx.

Über zwei Awards kann sich auch T-Mobile Austria mit der Agentur Jung von Matt/Donau freuen und sichert sich ORF-"Top Spot" in Gold sowie einen ORF-Onward in Bronze für die Kampagne "Loyal ? Egal".

Die Gewinner des ORF-"Top Spot" 2018



International

Auftraggeber: Volkswagen

Spot: VW Robo-Golf

Kreativagentur: Achtung!

Mediaagentur: Porsche Werbemittlung

Produktionsfirma: PinkRabbit



Gold

Auftraggeber: T-Mobile Austria

Spot: Loyal ? Egal

Kreativagentur: Jung von Matt/Donau

Mediaagentur: MediaCom

Produktionsfirma: PPM Filmproductions



Silber

Auftraggeber: XXXLutz

Spot: XXXLutz Wahl 2017

Kreativagentur: Demner, Merlicek & Bergmann

Mediaagentur: Media 1

Produktionsfirma: Film Factory



Bronze

Auftraggeber: Erste Bank und Sparkasse

Spot: #glaubandich Tagträumer

Kreativagentur: Jung von Matt/Donau

Mediaagentur: Wavemaker

Produktionsfirma: PPM Filmproductions



Die Gewinner des ORF-Werbehahn 2018



Gold

Auftraggeber: Hornbach

Spot: Image Hornbach

Kreativagentur: Heimat Berlin

Mediaagentur: Mediaplus Austria

Produktionsfirma: Loft Berlin



Silber

Auftraggeber: Medizinische Universität Wien

Spot: Zentrum für Präzisionsmedizin

Kreativagentur: Kobza and the hungy eyes

Mediaagentur: Initiative Media

Produktionsfirma: MG Sound



Bronze

Auftraggeber: ORF-Enterprise, RMS Austria, Creativ Club Austria, Marx Tonkombinat

Spot: Werbewunder Radio

Kreativagentur: Siegwardt & Wyhnal Reklame

Mediaagentur: ORF-Enterprise

Produktionsfirma: Marx Tonkombinat



Regional

Auftraggeber: Global 2000

Spot: Retten Sie die Schmetterlinge

Kreativagentur: We Love\TBWA

Mediaagentur: OMD Austria

Produktionsfirma: Cosmix Studios



Die Gewinner des ORF-Onward 2018



Gold

Auftraggeber: Volkswagen Österreich

Sujet: T-Roc

Kreativagentur: artworx

Mediaagentur: Porsche Werbemittlung

Produktionsfirma: artworx



Silber

Auftraggeber: Drei

Sujet: Giga After X-Mas Tarif

Kreativagentur: Virtue Austria

Mediaagentur: UM PanMedia

Produktionsfirma: Virtue Austria, Kaiserlicht



Bronze

Auftraggeber: T-Mobile Austria

Sujet: Loyal ? Egal

Kreativagentur: Tunnel 23

Mediaagentur: MediaCom

Produktionsfirma: Tunnel 23. (red, 23.11.2018)