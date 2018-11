Diskussion um Füße am Sitz: Mann attackierte Wiener Busfahrer

Chauffeur erlitt Rissquetschwunden am Kopf

Wien – Weil er sich über die Ermahnung eines Wiener Busfahrers ärgerte, hat am späten Donnerstagabend ein 23-Jähriger in Liesing den Chauffeur attackiert. Der Lenker erlitt Rissquetschwunden am Kopf und musste ins Krankenhaus. Der stark alkoholisierte Aggressor wurde festgenommen, berichtete die Polizei am Freitag.

Der 23-Jährige fuhr mit dem Bus einer privat geführten Linie und hatte dabei seine Füße auf den gegenüberliegenden Sitz gelegt. Der Busfahrer bat ihn, das zu unterlassen, weil es sonst zu Verschmutzungen kommen könnte. Das ärgerte den jungen Wiener dermaßen, dass er zunächst ausstieg, aber bei der Station wartete, bis der Bus nach seiner Runde wieder zurückkehrte.

Der 23-Jährige stellte sich mitten in die Station bei der Jochen-Rindt-Straße, sodass der Lenker das Schwerfahrzeug bei seiner Rückkehr stark abbremsen musste. Daraufhin trat und schlug der Mann auf den Bus ein. Als der 43-jährige Fahrer ausstieg, ging der 23-Jährige auch auf diesen los. Er verpasste dem Chauffeur einen Kopfstoß und mehrere Faustschläge. Daraufhin flüchtete er.

Zeugen leiteten die alarmierten Polizisten zu dem Flüchtenden, der sich heftig gegen seine Festnahme wehrte. Einen Alkoholtest verweigerte der Mann. (APA, 23.11.2018)