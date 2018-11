Eisenbahner wollen am Montag streiken – Westbahn macht nicht mit

Die Gewerkschaft kündigt einen Streik für Montag zwischen 12.00 und 14.00 Uhr an. Nicht mitziehen will die Westbahn

Wien – Acht Verhandlungsrunden sind abgeschlossen und nach wie vor gibt es bei den Eisenbahnern kein Ergebnis. Die Folge: Warnstreiks. Am Montag soll zwischen 12.00 und 14.00 die Arbeit eingestellt werden, wie die Gewerkschaft am Donnerstag angekündigt hatte.

Konkret geht es um die Gehaltsverhandlungen für das fahrende Personal in der ÖBB und diversen Privatbahnen. Die Gremien der Eisenbahner- und Dienstleistungsgewerkschaft Vida forderm ein Lohnplus von 4,5 Prozent und eine Einmalzahlung von 1.000 Euro. Für die Bahn sei diese Forderung "unfinanzierbar".

Westbahn als Streikbrecher

Indes hat der private Bahnanbieter Westbahn in einer Aussendung angekündigt, nicht am Streik teilzunehmen. Kunden müssten sich allerdings auf Verspätungen einstellen, da Streiks bei anderen Bahnunternehmen Auswirkungen auf die Züge der Westbahn haben könnten. Sowohl Management als auch Betriebsrat hätten den 400 Mitarbeitern nicht empfohlen an den Streikhandlungen teilzunehmen. (red, 23.11.2018)