Eisenbahner wollen am Montag streiken – Westbahn macht nicht mit

Die Gewerkschaft kündigt einen Streik für Montag zwischen 12 und 14 Uhr an. Der Pendlerverkehr solle möglichst wenig gestört werden

Wien – Acht Lohnverhandlungsrunden sind abgeschlossen, und nach wie vor gibt es bei den Eisenbahnern kein Ergebnis. Die Folge: Warnstreiks. Am Montag soll zwischen 12 und 14 Uhr die Arbeit eingestellt werden, kündigte die Gewerkschaft am Freitag an. Weitere Verzögerungen nach 14 Uhr seien aber nicht ausgeschlossen, räumte der Vida-Vorsitzende Roman Hebenstreit ein. Ausdrücklich sei die Zeit gewählt worden, um den Pendlerverkehr möglichst wenig zu stören.



Konkret geht es um die Gehaltsverhandlungen für das fahrende Personal in der ÖBB und diversen Privatbahnen. Die Gremien der Eisenbahner- und Dienstleistungsgewerkschaft Vida fordern ein Lohnplus von 4,5 Prozent und eine Einmalzahlung von 1.000 Euro. Für die Arbeitgeber ist diese Forderung "unfinanzierbar".

Zwischen Geiselhaft und Unwürdigkeit

Einmal mehr bezeichnete Hebenstreit das Angebot der Arbeitgeber in den KV-Verhandlungen als "unwürdig", denn "zur Zeit liegt das Angebot 0,2 Prozent über der Inflation, das ist definitiv zu wenig". Die Arbeitgeber haben nach eigener Aussage drei Prozent Lohnerhöhung angeboten, allerdings macht es einen Unterschied, ab wann diese Erhöhung greift, da der alte Kollektivvertrag im Juni ausgelaufen ist.

Arbeitgeberverhandler Thomas Scheiber wiederholte seinerseits, dass er sich in "Geiselhaft" genommen fühle, die Eisenbahner hätten ohnehin schon Zwölfstundenschichten. Die Bahn biete drei Prozent Lohnerhöhung bei einer Inflation von zwei Prozent, das sei eine Reallohnerhöhung um einen Prozentpunkt. Im Gegenzug würden sich alle Forderungen der Gewerkschaften zusammen auf eine Erhöhung von zehn Prozent belaufen. Käme es zu so überproportionalen Erhöhungen, müsste die Bahn die Tarife erhöhen oder mehr Bundesmittel verlangen.

Westbahn als Streikbrecher

Indes hat der private Anbieter Westbahn in einer Aussendung angekündigt, nicht am Streik teilzunehmen. Kunden müssten sich allerdings auf Verspätungen einstellen, da Streiks bei anderen Bahnunternehmen Auswirkungen auf die Züge der Westbahn haben könnten. Sowohl Management als auch Betriebsrat hätten den 400 Mitarbeitern nicht empfohlen, an den Streikhandlungen teilzunehmen.

Verkehrsminister Norbert Hofer zeigt sich wenig begeistert von den angekündigten Maßnahmen: "Es wäre schade, wenn die Tarifverhandlungen bei den Eisenbahnern nun auf dem Rücken der Bahnkunden ausgetragen würden. Ich ersuche die Gewerkschaftsvertreter, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren."

FPÖ-Generalsekretär und Verkehrssprecher Christian Hafenecker bezeichnete den Warnstreik als "reine parteipolitische Profilierungsaktion der SPÖ und ihres Gewerkschaftsbonzen Hebenstreit, die auf dem Rücken der Bahnfahrer und ÖBB-Bediensteten ausgetragen wird". (red, 23.11.2018)