Rote Frauen wollen nach sexistischer Aussage Rücktritt Dornauers

Eine Entschuldigung für Heinisch-Hosek nicht ausreichend, bei der grünen Landesrätin habe er sich noch nicht gemeldet, sagt Fischer

Innsbruck/Wels – Für SPÖ-Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hossek ist die Entschuldigung des designierten roten Tiroler Chefs Georg Dornauer für seinen sexistischen Sager zu wenig, erneuerte sie am Freitag vor Beginn der Bundesfrauenkonferenz in Wels die Rücktrittsaufforderung von dessen Landesfunktionen. Gerade von einem jungen Mann erwarte sie sich mehr Sensibilität.

Sie habe sich das Video der Landtagssitzung angesehen und die Wortmeldung sei nicht zweideutig sondern "eindeutig" sexistisch. Daher erwarten sich die SPÖ-Frauen von der Tiroler Landesorganisation entsprechende Konsequenzen wegen dieses nicht tolerierbaren Verhaltens.

Betroffene Landesrätin reagiert

"Die Aussage von Georg Dornauer war sexistisch und Sexismus ist die Vorstufe zur Gewalt", sagt die grüne Soziallandesrätin Gabriele Fischer, deren krankheitsbedingtes Fehlen im Landtag vom Tiroler Neo-SPÖ-Chef Georg Dornauer vergangene Woche mit den nun kritisierten Worten kommentiert worden war. Warum sich die Grünen nicht schon vergangene Woche über die Aussage beschwert hätten, könne Fischer nicht sagen, da sie eben krank gewesen sei und und den Vorfall nur via Livestream beobachtet habe. Sie begrüße jedenfalls, dass es nun eine Diskussion um den Sager gibt: "Denn es braucht mehr Sensibilität für dieses Thema." Entschuldigt habe sich Dornauer bei ihr bislang nicht, sagt Fischer. Den Rücktrittsforderungen wolle sie sich dennoch nicht anschließen: "Das ist die Baustelle der SPÖ."

Kein Platz in Gremien

Dornauer wird im Fall seiner Wahl zum Tiroler SPÖ-Chef nicht automatisch in die Bundesgremien einziehen. Dies betonte die SPÖ-Bundesgeschäftsführung am Freitag. Laut neuem SPÖ-Statut, das beim Bundesparteitag am Wochenende beschlossen wird, ist eine Automatik für Vorsitzende von Landesorganisationen nicht mehr vorgesehen.

Darüber hinaus gibt es künftig auch kein erweitertes Bundesparteipräsidium und keinen erweiterten Bundesparteivorstand mehr. Die Vertreter der Gremien Präsidium und Vorstand werden nominiert und gewählt. Die neue SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hatte am Donnerstag angekündigt, dass Dornauer nach seinen umstrittenen Aussagen dabei nicht berücksichtigt werden soll. (ars, APA, 23.11.2018)