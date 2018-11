CBS bringt "Ausgerechnet Alaska" zurück

Dr. Joel Fleischmann hatte es zwischen 1990 und 1995 mit den schrulligen Bewohnern eines Provinzkaffs in Alaska zu tun. Neue Folgen könnten schon 2019 kommen

Er war jung und voller Tatendrang – und landete in Cicely, einem Kaff in der Provinz, in dem die schrulligen Bewohnerinnen und Bewohner ihm für mehr als hundert Folgen einen absonderlichen und – zum Glück fürs Publikum – saukomischen Alltag bescherten. Die Rede ist von Dr. Joel Fleischmann, "Held" aus "Ausgerechnet Alaska" ("Northern Exposures"), einer Serie, die zwischen 1990 und 1995 lief und jetzt laut Medienberichten eine Wiederbelebung erfahren soll.

CBS plant die Fortsetzung – sogar mit dem Hauptdarsteller Rob Morrow von früher. Die Arbeiten an der Neuauflage sind in vollem Gange, geplanter Start: 2020. (prie, 23.11.2018)

