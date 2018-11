Das sind die billigsten Skigebiete Österreichs

Pistenkilometer für wenig Geld: Wir stellen ein kleines, günstiges Skigebiet in jedem Bundesland vor

Die Preise für Tageskarten in Österreichs großen Skigebieten liegen schon häufig über 50 Euro. Auch in den Standard-Foren mehren sich die Stimmen, dass man viele Pistenkilometer oft gar nicht nutzt. Wir stellen ein kleines, günstiges Skigebiet in jedem Bundesland vor.