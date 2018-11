Designerin Vivien Sakura Brandl: "Bei uns sitzen alle auf einem Haufen"

Das ist die erste Wohnung, in der ich länger bin. Früher hatte ich immer den Reisepass in meiner Tasche und war jedes Jahr woanders. Mit Kindern ändert sich das. Man wird ein wenig immobiler. Aber ich habe es gern, wenn Leute bei uns sind und sich wohlfühlen. Ich habe früher bei einer japanischen Bank gearbeitet und hatte viele japanische Freunde, die in Wien keine Familie hatten. Zu Weihnachten war es bei uns immer voll.

Die Designerin Vivien Sakura Brandl wohnt in einer Wohnung in Wien-Penzing mit Rundum-Blick. Hier wird in den nächsten Jahren nicht mehr umgebaut, das musste sie den Nachbarn versprechen.

Vivien Sakura Brandl, geboren in Rio de Janeiro, studierte Japanologie in Wien, Oxford und Tokio. Nach beruflichen Stationen in Wien und Tokio eröffnete sie 2007 ihren "Sight Store" in der Kirchengasse 24, 1070 Wien. Ab 1. Dezember folgt ein weiterer Standort in der Neubaugasse 46, 1070 Wien. Seit 2015 designt sie für ihr Label Sightline. Mittlerweile wird Sightline zweimal im Jahr in Paris und Tokio gezeigt und in ausgewählten Stores weltweit vertrieben. Zweimal im Jahr organisiert Brandl einen Showroom im Rahmen der Tokyo Fashion Week.

