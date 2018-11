Mindestens 15 Tote nach Explosion in Nordwestpakistan

Die Explosion ereignete sich vor einer Koranschule in der Region Khyber Pakhtunkhwa, viele Verletzte schweben noch in Lebensgefahr

Islamabad – In der nordwestpakistanischen Region Khyber Pakhtunkhwa sind bei einer Explosion am Freitag mindestens 15 Menschen getötet worden. Mindestens 25 Personen seien verletzt worden, sagte der Behördenvertreter Hashim Khan. Viele Verwundete schwebten demnach noch in Lebensgefahr.

Es sei noch nicht klar, ob die Bombe vorher außerhalb der Koranschule an dem Markt in dem Bezirk Orakzai platziert worden war oder ob sich ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt habe. Weitere Details blieben zunächst unbekannt. (APA, dpa, 23.11.2018)