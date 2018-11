Trumps Grenzsoldaten hoffen auf Weihnachten bei der Familie

Knapp 6.000 Mann errichten an der Grenze zu Mexiko Sperranlagen – Einsatz zunächst bis 15. Dezember befristet

US-Präsident Donald Trump hat 5.800 Soldaten an die Grenze zu Mexiko entsandt, um Zoll und Grenzschutz zu unterstützen. Die Militärs spannen Stacheldraht, errichten Barrieren und leisten Fahrtendienste für Grenzschützer.

Den US-Feiertag Thanksgiving am 22. November verbringen die Soldaten heuer fern ihrer Familien in improvisierten Unterkünften, wo es oft nicht einmal Elektrizität gibt. Da der Einsatz bis 15. Dezember befristet ist, haben sie aber Hoffnung, zumindest Weihnachten daheim verbringen zu können.

ap archive Verteidigungsminister Mattis im "Base Camp Donna".

Allerdings könnte der von Trump im Wahlkampf angeordnete Einsatz jederzeit verlängert werden, erklärte der Kommandant des Grenzeinsatzes, Generalleutnant Jeffrey Buchanan, bei einem Besuch von Verteidigungsminister Jim Mattis im texanischen Donna.

foto: reuters/adrees latif Warten auf den nächsten Auftrag.

Die Soldaten an der Grenze sollen bei Zwischenfällen mit Migranten aus Zentralamerika nur Schlagstöcke einsetzen dürfen. Mattis erklärte am Mittwoch, Zoll und Grenzschutz könnten Soldaten zur Verstärkung anfordern, sollten Flüchtlinge gewaltsam einen Grenzübertritt versuchen. Die Soldaten seien dann aber nicht bewaffnet.

Präsident Trump ist besorgt.

"Es werden vermutlich Angehörige der Militärpolizei sein, die mit Schutzschilden und Schlagstöcken ausgestattet sind", sagte Mattis. "Keine Schusswaffen." Trump hatte zuvor erklärt, die Soldaten könnten auf Flüchtlinge schießen, sollten diese Steine werfen.

foto: reuters/delcia lopez Präsident Trump kann sich für den Anblick von Stacheldraht begeistern

Allerdings könnten die Soldaten im Bedarfsfall Migranten festnehmen, falls diese Grenzbeamte attackieren sollten. Befürchtungen, dies könnte rechtliche Probleme mit sich bringen, versuchte Mattis bei der Pressekonferenz zu zerstreuen: "Da geht es lediglich um Minuten, nicht einmal Stunden … entspannt euch, macht euch keine Sorgen, okay?", sagte er zu Journalisten.

foto: apa/afp/thomas watkins Schwierige Straßenverhältnisse.

Mattis zufolge sind derzeit genau 5.764 US-Soldaten an der Grenze zu Mexiko eingesetzt. Die Kosten des Einsatzes werden derzeit auf 72 Millionen Dollar geschätzt. Der Verteidigungsminister sagte aber, diese Zahl werde voraussichtlich noch steigen.

foto: apa/afp/us army/jacob caldwell Verteidigungsminister Mattis bei der Truppe.

Am Mittwoch erreichten hunderte weitere Migranten die Grenzstadt Tijuana. In der Sportanlage Benito Juarez sind derzeit rund 4.400 Menschen untergebracht, teilten die örtlichen Behörden mit. Die Migranten aus Mittelamerika warten in Tijuana darauf, Asyl für die USA beantragen zu können. Viele weitere Menschen sind auf dem Weg in den Norden Mexikos. Behörden gingen davon aus, dass in Tijuana insgesamt rund 10.000 Menschen ankommen werden. (bed, APA, 22.11.2018)