Für Sammler und Bastler: Vier Retrokonsolen für Weihnachten

foto: nintendo

Mario-Maschine

Die Miniaturausgabe des 1992 in Europa erschienenen Super-Nintendo-Entertainment-Systems lässt sich mit HDMI und USB an moderne Fernseher stöpseln und bietet mit 21 vorinstallierten Klassikern Ausflüge in Nintendos Pixelwelten von gestern. Zwei originalgetreue Controller sind dabei. Rückspul- und Speicherfunktionen bieten einen Komfort, den man damals nicht hatte. Die Spielauswahl ist mit Hits wie The Legend of Zelda: A Link to the Past, Mega Man X, Super Mario Kart oder Super Metroid exzellent, aber nicht erweiterbar. Für Sammler und Schenker. UVP: 79,99 Euro.