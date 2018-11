Endlich jemand, der zuhört: Die fünf besten smarten Lautsprecher

entertainment technology

Den perfekten Einstieg in die Welt der smarten Lautsprecher liefert Google mit seinem Home Mini. Und das liegt nicht zuletzt am schlanken Preis. Kein Wunder also, dass er derzeit auch der weltweit meistverkaufte Vertreter seiner Gattung ist. Den zentralen Unterschied zu größeren Konkurrenten macht die Klangqualität aus. Echten Musik – genuss darf man sich hier also nicht erwarten. Für Hörbücher oder Nachrichten reicht es aber allemal. Und im Hinblick auf die smarten Fähigkeiten steht der Mini seinen Konkurrenten ohnehin in nichts nach.

Preis: Ab 59 Euro