"Da bin ich jetzt supernackt": Quizspiel "KHG" lädt zum skandalösen Zitateraten

Quiz zum Brettspiel "KHG – Korrupte haben Geld" bringt 100 Zitate mit sich

Österreichische Skandale haben Milliarden Euro an Steuergeldern gekostet, dafür auch unzählige menschliche Abgründe hervorgebracht. Winziger Trost: Im Nachhinein lässt sich über die eine oder andere Untat, salonfähige Verbrecher mit und ohne Unschuldsvermutung sowie deren Aussagen eigentlich nur noch lachen. So traurig. So unsagbar dumm. So dubios erscheint im Licht der Vergangenheit der heimische Sumpf.

Zum "trotzdem lachen" lädt passend dazu das Zitate-Quiz zum gleichnamigen Brettspiel KHG – Korrupte haben Geld ein.

foto: der standard Wer hat's gesagt?

Unsäglichkeiten als Ratespiel

Mehr als 100 Zitate aus Politik, Finanz und Wirtschaft mit jeweils drei unterschiedlichen Antwortmöglichkeiten laden zum Raten ein. Zum Beispiel wir nach dem Urheber des Zitats "Des is, no na net, part of the game" gefragt, genauso wie nach der Person hinter dem Sager "Da bin ich jetzt supernackt" und vielen weiteren Unsäglichkeiten.

Zusammengestellt wurde der "Streifzug durch die österreichische Korruptionsgeschichte" von Christian Felsenreich und Klaus Hofegger. Produziert wird das Spiel von Piatnik und kostet 12 Euro. Zum Mitraten posten die Schöpfer einige der Zitate auch auf Twitter. (zw, 23.11.2018)