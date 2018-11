Acht Jahre nach schwerem Unfall: Kubica-Comeback perfekt

Pole fährt 2019 für Williams – 2011 nach Rallye-Unfall stand sogar Handamputation im Raum

Grove/Abu Dhabi – Robert Kubica kehrt nach acht Jahren ins Renncockpit der Formel 1 zurück. Der 33-jährige Pole wird in der kommenden Saison für Williams an den Start gehen, gab der britische Rennstall am Donnerstag vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi bekannt. Seinen bisher letzten Formel-1-Grand-Prix hatte Kubica am 14. November 2010 ebendort absolviert.

Im Februar 2011 verunglückte Kubica bei einer Rallye in Italien. Er erlitt damals schwere Verletzungen am rechten Arm und der rechten Hand. Anfangs war sogar befürchtet worden, die rechte Hand müsse amputiert werden. "Wieder in der Formel 1 am Start zu sein, wird eine der größten Leistungen meines Lebens sein", wurde der Pole in einer Williams-Mitteilung zitiert.

Bis zu seinem Unfall galt Kubica als eines der größten Talente seiner Zeit. Mit einem Wechsel des damaligen Renault-Piloten zu Ferrari wurde immer wieder spekuliert. Die Scuderia soll ihm nun auch einen Vertrag angeboten haben, allerdings lediglich als Simulator-Fahrer. Bei Williams darf Kubica dagegen wieder Rennen fahren.

Kubicas Karriere begann 2006, als er ab dem Grand Prix von Ungarn Ex-Weltmeister Jacques Villeneuve ersetzte. 2007 überstand der erste polnische Formel-1-Fahrer einen verheerenden Unfall beim Grand Prix von Kanada praktisch unverletzt, ein Jahr später gewann er das Rennen in Montreal. Es blieb sein vorerst einziger Sieg in bisher 76 Formel-1-Antritten. Sein Teamkollege wird im kommenden Jahr der britische Debütant George Russell. (APA, 22.11.2018)