Apple arbeitet wohl an günstigem Streamingstick

Das Unternehmen will schon im kommenden Jahr seinen eigenen, exklusiven Streaming-Service starten

Wer seinen Fernseher "smart" machen will, kann das heutzutage bereits für vergleichsweise wenig Geld tun. Google und Apple bieten Chromecast und Fire TV an, zwei sogenannte "Streaming-Sticks", die man einfach beim HDMI-Anschluss des Geräts ansteckt. Daraufhin ist es möglich, zu streamen. Auch Apple soll nun überlegen, einen solchen auf den Markt zu bringen, wie die Investigativplattform "The Information" berichtet.

Alternative zu günstigen Sticks

Mit dem Apple TV bietet das Unternehmen bereits eine Streamingbox an, diese kostet allerdings 180 Euro – Chromecast hingegen rund 40, Amazons Fire-TV-Stick rund 60 Euro. Nachdem Apple einen eigenen Streamingservice plant, der schon im kommenden Jahr an den Start gehen soll, wäre ein solcher Stick nicht überraschend, um die Reichweite zu steigern. Apple TV hat in den letzten Jahren vermehrt an Marktanteil verloren, weswegen es nur logisch für Apple wäre, in ein günstigeres Preissegment einzusteigen.

Verspätet und exklusiv

Doch auch sonst muss sich Apple bei seinem eher verspäteten Einstieg in den Streamingmarkt etwas überlegen: Mit Netflix und Amazon Prime hat die Konkurrenz bereits eine Vielzahl an Kunden. Das Unternehmen möchte dies offenbar mit großen Investitionen wett machen, etwa mit einer Serie mit der bekannten Talk-Show-Moderatorin Oprah Winfrey. Dazu kommt, dass der Dienst exklusiv auf die Hardware des Herstellers beschränkt sein soll – wer einen Chromecast oder einen Fire TV nutzt, könnte also nicht auf das Angebot zugreifen. (red, 22.11.2018)