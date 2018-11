Bawag will als Partner bei Supermärkten unterschlüpfen

Nach ersten Kooperationen mit Media-Markt und Metro – Bank will sich für Konsumfinanzierungen in Stellung bringen

Wien – Vom bisherigen Kooperationspartner, der Österreichischen Post, läuft bei der Bawag gerade die Trennung. Im Privatkundengeschäft stößt die mehrheitlich US-Fonds gehörende Bank in neue Geschäftsmodelle. Vorstand David O'Leary will Kunden in dem Moment erreichen, wo sie bestimmte Finanzangebote brauchen. "Wir setzen daher auf Kooperationen mit dem Handel." Im Visier ist auch der Lebensmittelhandel.

Bisher fixierten Kooperationen – etwa mit Media-Markt/Saturn und Metro – sollen weitere folgen. "Wir wollen mit Einzelhandels-Ketten zusammenarbeiten. Das ist eine strategische Entwicklung, die wir verfolgen. Da schauen wir uns auch bei den großen Lebensmittelketten um", sagte der Bawag-Retailvorstand dem "Kurier" vom Donnerstag.

Konsumfinanzierungen

Im Jänner startet die angekündigte Zusammenarbeit der Bank mit Media Markt Saturn. Bawag-Privatkunden können dann, so O'Leary, eine breite Palette von Finanzprodukten in allen 37 Media-Märkten und 15 Saturn-Häusern in Österreich sowie in deren Online-Shops erwerben. "Wir wollen auch die Präsenz im Konsumkreditgeschäft damit stärken. Wir sind dabei, wenn Kunden Unterhaltungselektronik oder Elektrogeräte kaufen und eine Finanzierung brauchen. Damit werden sie zu Bawag-Kunden."

In den Geschäften würden dafür eigene Mitarbeiter von Media Markt und Saturn für Beratung zur Verfügung stehen. Die zweite Kooperation betreffe Metro Cash & Carry und richte sich an Klein- und Mittelbetriebe. Sie können ab Jänner in den zwölf Metro-Märkten spezielle Produkte für Selbstständige erwerben – etwa für den Zahlungsverkehr oder eigene Kreditkarten. Die börsennotierte Bawag gehört mehrheitlich den US-Fonds Cerberus und Golden Tree. (APA, 22.11.2018)