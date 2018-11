Gin schreibt Geschichte

Made in Styria

Die beiden Visionäre, Armin Breinl (Arzt, Getränkeentwickler, Musiker, kritischer Freigeist)und Wolfgang Thomann (bekannter Gin-Produzent) kreierten ein völlig neues GIN-Erlebnis.

Bereits bekannt in aller Munde, schmeckt der Longdrink mit dem allseits bekannten Styrian Pale Gin AEIJST und dem regierenden Chill-Out-Drink 2B HEMP hervorragend. Somit haben die beiden Visionäre nun GUTES mit GUTEM verbunden: 2B HEMP GIN

Ein steirischer Gin, veredelt mit 2B HEMP und echtem Hanfpulver. Hergestellt aus biologischen Wacholderbeeren, überzeugt er durch seinen fruchtigen Geschmack und die typischen Hanfnote und ist damit ein neues Genusserlebnis - ob pur oder als Longdrink mit 2B HEMP.

Erstverkostung in St. Nikolai im Sausal

Armin Breinl und Wolfgang Thomann luden am Samstag, 17. November 2018 zur Erstverkostung des 2B HEMP GIN in die AEIJST-GIN-Brennerei, St. Nikolai im Sausal. Gerade erst abgefüllt entwickelt sich der einzigartige, steirische 2B HEMP GIN bereits als absoluter Verkaufsschlager und so ist die erste Produktion fast vollständig aufgekauft. Bestellungen aus der Schweiz und Lichtenstein sowie aus Vorarlberg, Tirol und der Steiermark haben die erste Produktionsmenge schnell schwinden lassen.

Aktuell im Handel erhältlich ist dieser einzigartige, steirische 2B HEMP GIN bei Dr. Bottle in Graz und natürlich auch online unter www.2bgin.at

2B[to be] - Eine österreichische Innovation:

Nach den 2B Funktionsgetränken 2B ACTIVE, 2B RELAXED und 2B HEMP nun auch der 2B HEMP GIN!

Die Firma Lifestyle Trading unter der Leitung von Armin Breinl, mit Sitz in Graz ist ein innovativer Getränkeproduzent, der bereits durch seine hochwertigen Mehrfruchtfunktionsgetränke 2B ACTIVE und 2B RELAXED der Fachwelt bekannt und im gut sortierten Handel erhältlich ist. Die Getränke zeichnen sich durch hohen Fruchtanteil (>50%) und natürlichen Vitalstoffen aus - ganz ohne Zuckerzusatz - und beleben oder entspannen so ganz natürlich.

2B HEMP - der innovative Chill-Out-Drink: Nach längeren Versuchsreihen ist es dem Unternehmen Lifestyle Trading gelungen echten Hanfanteil – Hanfpulver und Hanfdestillat – in ein (natürlich den gesetzlichen Vorgaben entsprechend) nun sehr „hanfiges“ Getränk einzubringen und so ein dem Trend entsprechendes Produkt auf den Markt zu bringen.

2B HEMP ist erhältlich: in Apotheken, in ausgewählten Drogerien, im Reformfachhandel bei Prokopp/Gewußt Wie, in Trafiken sowie online unter: www.2b.at/shop