Black Friday: PS4 und Xbox One zu Schnäppchenpreisen

Nintendo Switch hingegen so teuer wie eine PS4 Pro oder Xbox One X – Wir haben günstigste Angebote herausgesucht

Die Konsumschlacht vor Weihnachten nähert sich mit dem bevorstehenden Black Friday dem Höhepunkt. Online-Stores und traditionelle Elektrohändler buhlen mit reduzierten Preisen für Spielkonsolen um die Spielerschaft. Sowohl Playstation 4 und Xbox One als auch die Nintendo Switch werden aktuell zu stark reduzierten Preisen angeboten. Allerdings: Viel besser als im Vorjahr sind die Angebote noch nicht, was darauf hindeutet, dass die Herstellerpreise seither weitgehend gleich geblieben sind und die Nachfrage nach aktuellen Games und Konsolen nach wie vor sehr hoch ist.

Angebote

Media-Markt bietet – solange der Vorrat reicht – unter anderem die Xbox One S und Fifa 19 oder anderen Games um 166 Euro an. Die Xbox One X gibt es mit Spiel um 399 statt 499 Euro an. Die PS4 Pro gibt es mit Fifa 19 um 349 statt 439 Euro. Die normale PS4 mit Fifa 19 ist um 249 Euro zu haben.

Gamestop hat das Virtual-Reality-System PlayStation VR ist mit Spiel und Kamera um 199 Euro im Angebot.

Amazon bietet aktuell die normale PS4 mit Fifa 19 und zwei Controllern um 299 Euro an. Die PS4 Pro gibt es mit Fifa 19 um 349 Euro. Die Xbox One S wird mit zwei Controllern um 169 Euro feilgeboten. Die Xbox One X mit Forza Horizon 4 kostet derzeit für 449 Euro.

Nintendo passt

Nintendo mischt sich wie gewohnt nicht ein in die Preisschlacht, aber auch Händler verzichten bislang auf Marketingaktionen zur Nintendo Switch. Derzeit ist die Konsole auf dem Preisniveau einer vergünstigten PS4 Pro oder Xbox One X.



Haben Sie weitere spannende Konsolenschnäppchen entdeckt, posten Sie diese gerne ins Forum! (red, 22.11.2018)