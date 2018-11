1.000 Kilometer von Wien: Ferngespräche mit Wildfremden

foto: istock

Tulcea in Rumänien

Schon die erste Zufallsbekanntschaft in 1.000 Kilometer Entfernung ist für eine Überraschung gut: Ich wähle die rumänische Nummer eines Bootstourenanbieters im Donaudelta, und wer hebt ab? Ein Deutscher. Joachim Meyer ist dran und erzählt munter von seinem Leben: "Vor 15 Jahren habe ich mir einen Kindheitstraum erfüllt und bin von Stuttgart ins Donaudelta ausgewandert. Warum mich die Gegend so fasziniert? Ich bin Ornithologe."

Da hat sich der 60-Jährige, der nun in der Nähe von Tulcea lebt, einiges vorgenommen für die Frühpension: 325 Vogelarten wurden bis dato im Delta gezählt, vermutlich gibt es weitere zu entdecken. Meyer meint: "Was man anderswo in Europa als bedrohte Art kennt, findet man im Mündungsgebiet der Donau im Überfluss. Das Gebiet ist immerhin eineinhalb Mal so groß wie das Burgenland, und 70 Prozent davon bleiben sich selbst überlassen." Genau deshalb organisiert Meyer seit einiger Zeit Bootstouren im Delta, über die er sagt: "Kaum ist man auf dem Wasser und sieht die ersten Pelikane, vergisst man alles um sich herum."

Bootstouren im Donaudelta: www.delta-tours.de