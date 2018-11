Schach-WM: Wer zuckt zuerst?

Carlsen und Caruana brechen Remis-Rekord bei Weltmeisterschaften. Herausforderer führt in verbleibenden drei Partien zweimal weiße Steine. Es steht 4,5:4,5.

London – Neun aus neun, das hat bei einer Schach-WM noch keiner geschafft. Es gibt natürlich andere Rekorde, die man Magnus Carlsen und Fabiano Caruana lieber hätte brechen sehen, als jenen für die längste Remisserie zu Beginn eines WM-Matches.

Carlsens Verbesserung

Die beiden ehrgeizigen jungen Männer machen es ja auch nicht absichtlich. Alle bisherigen Partien wurden ausgekämpft, auch Runde neun bildet da keine Ausnahme. Carlsen wählt in dieser Partie zum zweiten Mal die Englische Eröffnung, und siehe da: Der Weltmeister hat im Vergleich zu Partie vier eine Verbesserung vorbereitet – oder zumindest eine Veränderung, um es vorsichtiger zu formulieren.

Ob Carlsens Plan 9. Lg5 in der Drachenvariante mit vertauschten Farben nämlich wirklich für Vorteil reicht, das ist die Frage. Immerhin schenkt der Norweger seinem Gegner durch den Rückzug 11. Lc1 zwei ganze Tempi. Dafür hat er Fabiano Caruana mit seinem Ausfall dazu gebracht, die Springer auf c3 zu tauschen und so die weiße Struktur und Zentrumskontrolle zu verbessern.

Diesen Vorzug seiner Stellung spielt Carlsen in der Folge aus. Jetzt muss Schwarz rasch die weißen Zentralbauern blockieren, damit seine Leichtfiguren nicht entscheidend zurückgeworfen werden. Nach 17 Zügen sind sich die Experten einig, dass die Stellung des Weltmeisters zumindest angenehmer aussieht, seine Eröffnungsvorbereitung mit Weiß also zum ersten Mal in diesem Match Früchte getragen hat.

Carlsens Vorteil

Keine schlechten Voraussetzungen für eine entschiedene Partie, möchte man meinen. Als sich Caruana dann auch noch ohne Not entschließt, seinen weißfeldrigen Läufer aufzugeben, spucken die mitrechnenden Computerprogramme schon greifbaren Vorteil für den Anziehenden aus.

Die entstehende Stellung mit Schwerfiguren und ungleichfarbigen Läufern sieht außerdem ganz nach des Weltmeisters Geschmack aus: Weiß hat die etwas bessere Struktur, den etwas sichereren König. Das, so glaubt man, wird der Norweger jetzt ein paar Stunden lang kneten. Und ein paar Hunderttausend seiner Landsleute werden vor den Fernsehgeräten darauf warten, dass endlich Wasser aus dem Stein tropft.

Carlsens Hast

In Norwegen ist die Schach-WM nämlich ein Live-Fernsehereignis, das Einschaltquoten von weit über 50 Prozent erzielt. Aber als halb Norwegen es sich mit Knabberzeug und Magnus-Fanartikeln vor den Bildschirmen vermutlich gerade erst so richtig gemütlich gemacht hat, lässt der Nationalheld sich seinen heiß ersehnten Weißvorteil durch die Finger gleiten.

Mit 24. h4 und 28. h5 forciert Carlsen die Ereignisse zu schnell. Caruana kann die Stellung am Königsflügel öffnen, danach stehen gewissermaßen beide Könige schlecht. Dieses Faktum beschwört bald einen Tausch der Schwerfiguren herauf, dem keiner der Spieler vernünftig ausweichen kann. Das entstehende Endspiel mit ungleichfarbigen Läufern und drei Bauern ist remis, auch wenn der Weltmeister noch bis zum 56. Zug erfolglos versucht, seinen Herausforderer in einen Flüchtigkeitsfehler zu treiben.

Carlsens Grant

Bei der Pressekonferenz wirkt Carlsen, der am Ruhetag beim Fußballspielen ein Cut am Auge ausgefasst hat, erstmals in diesem Match demonstrativ schlecht gelaunt.

"Hat die Verletzung Ihnen während der Partie Schmerzen bereitet?"

"Nein."

"War das Ihre bisher beste Leistung bei dieser WM?"

"Nein."

"Ab wann haben Sie gesehen, dass das Endspiel remis ist."

"Natürlich sofort. Ich verstehe die Frage nicht."

In den verbleibenden drei klassischen Partien der WM führt Fabiano Caruana nun zweimal die weißen Steine. Ob es sich dabei um einen belastbaren Vorteil handelt, wird sich weisen. Steht es nach zwölf Partien 6:6, wird über den WM-Titel jedenfalls in einem Schnell- und Blitzschach-Tiebreak entschieden.

Armageddon

Dort wäre einer weiteren Remisserie dann ein Ende durch das Reglement gesetzt: Neutralisieren sich die beiden Kontrahenten auch im Blitzschach (ein unwahrscheinliches Szenario), dann stünde am Ende dieses WM-Matches eine sogenannte Armageddon-Partie: In dieser verfügt Weiß über eine Minute mehr Bedenkzeit, ein Unentschieden wird jedoch als schwarzer Sieg gewertet. Über die Farbwahl entscheidet das Los.

Partie zehn beginnt am Donnerstag um 16h MEZ. Fabiano Caruana spielt dann mit Weiß.(Anatol Vitouch, 21.11.2018)

Schach-WM in London, 9. Partie vom Mittwoch:

Weiß: Magnus Carlsen (NOR) – Schwarz: Fabiano Caruana (USA) 0,5:0,5.

Zwischenstand nach neun Partien: 4,5:4,5

Eröffnung: Englische Eröffnung; Züge: 56; Spielzeit: 3 Stunden 29 Minuten

