Porsche Design: Huawei bringt Handy um 1699 Euro nach Österreich

Das Porsche Design Huawei Mate20 RS besteht aus Leder, Glas und Metall – präsentiert sich in Porsche-Anmutung

Preise über der 1.000-Euro-Grenze sind mittlerweile nicht unüblich. Auch der chinesische Hersteller Huawei knüpft schon längst an dem Trend an und bietet etwa das Huawei Mate 20 um rund 1.000 Euro an. Mit dem nun erschienenen Porsche Design Huawei Mate 20 RS möchte das Unternehmen nun auch Kunden aus dem Luxussegment ansprechen. Das Smartphone kostet 1.699 Euro und ist nun auch in Österreich erschienen.

Porsche-Anmutung

Das Design des Geräts beschreibt Huawei selbst als "inspiriert durch die dynamischen Formen eines Supersportwagens und eleganten Sportledersitzen". Als Prozessor fungiert ein hauseigener Kirin 980, dazu gibt es 8 GB RAM und einen Akku mit einer Kapazität von 4.200 mAh. Zudem bietet das Gerät 256 GB internen Speicher.

Gut, aber teuer

Im STANDARD-Test des Huawei Mate 20 Pro überzeugte das Display, der Prozessor und die Kamera. Kritisiert wurde hingegen die teils infrage gestellte Fülle an Features, die in der Praxis noch ihre Zielgruppe finden müssen. (red, 21.11.2018)