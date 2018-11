Die "Top drei" der Kandidaten für das Goldene Brett

Sicher ist bereits, wer das Goldene Brett für das Lebenswerk erhält: Diese Auszeichnung geht heuer an den Bio-Anbieter Demeter, dessen Produkte nicht nur der Ökologie , sondern auch der im frühen 20. Jahrhundert von Rudolf Steiner erfundenen Anthroposophie entsprechen sollen. Die GWUP dazu: "Wer Demeter-Produkte kauft, meint wohl oft, der Umwelt etwas Gutes zu tun – in Wahrheit wird damit ein vorwissenschaftlich-magisches Weltbild gefördert." (red, 22.11.2018)

Unter den 300 Einreichungen erfüllten 190 die notwendigen Kriterien – eine Fachjury hat daraus nun eine Shortlist von drei Kandidaten destilliert, zwischen denen die endgültige Entscheidung in einer Woche fallen wird. Die öffentliche Verleihungszeremonie findet am 28. November in der Wiener Urania und gleichzeitig bei der Parallelveranstaltung im Altonaer Museum von Hamburg statt.

Verleihung des "Goldenen Bretts vorm Kopf" am 28. November um 20.15 Uhr (Einlass ab 20 Uhr) in der Urania in Wien (Uraniastraße 1), für musikalische Untermalung sorgen Christoph & Lollo. Zeitgleich findet eine Parallelveranstaltung in Hamburg im Altonaer Museum (Museumstraße 23) statt.

Das Goldene Brett vorm Kopf 2018

