Brigitte Ederer zieht in den Aufsichtsrat der Marinomed Biotech ein

Die Ex-SPÖ-Politikerin steigt vor dem bevorstehenden Börsengang im Unternehmen ein

Wien – Die Wiener Marinomed Biotech AG, die sich gerade am Weg in den Prime Market der Wiener Börse befindet, hat die ehemalige SPÖ-Spitzenpolitikern und Siemens-Top-Managerin Brigitte Ederer neu in den Aufsichtsrat berufen. Die Wienerin ergänzt damit Simon Nebel (Vorsitzender), Ute Lassnig (stellvertretende Vorsitzende), Karl Lankmayr und Gernot Hofer. Marinomed möchte am 4. Dezember zum ersten Mal an der Wiener Börse notieren. Aktien werden in der Spanne von von 75 bis 90 Euro bis voraussichtlich 29. November gezeichnet.

Ederer ist bereits Mitglied in einigen anderen Aufsichtsräten, unter anderem bei Boehringer Ingelheim Austria, Infineon Austria und dem im Wien gelisteten Ölfeldausrüster SBO.