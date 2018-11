"The Voice Senior": Castingshow für die ältere Generation

Sat1 sucht Gesangstalente im Alter von 60 Jahren aufwärts

München – Nach "The Voice Kids" für die ganz Jungen gibt es künftig auch eine Castingshow für die ältere Generation: "The Voice Senior" sucht Gesangstalente im Alter von 60 Jahren aufwärts. Sat1 zeigt am 23. Dezember die erste von vier Folgen des neuen Ablegers der Erfolgsshow "The Voice", wie der Sender am Mittwoch in Unterföhring bei München mitteilte.

Sascha Vollmer und Alec Völkel von The Boss Hoss kehren für die Episoden in die Jury zurück, um mit Yvonne Catterfeld, Mark Forster und Sasha um die besten Sänger zu kämpfen. "Mit "The Voice Senior" geben wir zum ersten Mal ganz bewusst einer älteren Generation die Chance, uns mit ihrer Stimme zu überzeugen", sagte Catterfeld laut Mitteilung. Sat1 zeigt die vier Folgen jeweils sonntags und freitags um 20.15 Uhr. Das Finale soll am 4. Jänner 2019 ausgestrahlt werden. (APA, 21.11.2018)