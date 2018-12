Wie kann man gute Schokolade von Billig-Schoko unterscheiden?

Ein Youtube-Kanal erforscht spannende Fragen in der Welt der Kulinarik

Sie schmeckt vielen Menschen, ist besonders aus vielen Desserts und Backwaren nicht wegzudenken und soll außerdem glücklich machen: Schokolade. Die beliebte kulinarische Sünde mag zwar dem "Hüftgold" zuträglich sein, aber ohne geht es einfach nicht.

In Supermärkten und Feinkostläden wird sie in allen möglichen Geschmacksrichtungen angeboten. Und mindestens so vielfältig sind auch die Preispunkte. Von der billigen Eigenmarke bis zu kostspieligen, handgeschöpften Riegeln reicht die Auswahl.

Schoko-Expertise

Doch ist teure Schokolade immer ihr Geld wert? Und wie kann man sie als Laie eigentlich von einem Billigprodukt unterscheiden? Eine Frage, die der Youtube-Kanal Epicurious zu beantworten weiß. Dort hat man eine Expertin zur Verkostung gebeten. Und sie erklärt eindrücklich, was ein hochwertiges Schoko-Produkt ausmacht und warum auch günstige Schokolade ganz okay sein kann.

epicurious Eine Expertin zeigt die Unterschiede zwischen hochwertiger und günstiger Schokolade.

Und sie ist nicht die einzige, die mit ihrer Fachkenntnis die Preisunterschiede von Essen errät und ihr Wissen mit den Zusehern teilt. Zu finden sind auch Vergleiche von Käse, Chilisoßen und sogar eingelegten Gurken.

Überhaupt dreht sich bei diesem Kanal alles ums Kulinarische. Globetrotter können sich darüber informieren, was man am besten in indischen oder russischen Supermärkten einkauft.

epicurious Was kauft man in einem russischen Supermarkt?

Auch für Schnellkocher

Freunde süßer Verführungen können etwas über das perfekte Schoko-Mousse lernen. Wer schnell und gut kochen will, findet eine Auswahl spannender Gerichte, die sich binnen 22 Minuten, mit nur drei Zutaten oder ganz ohne Rezept zubereiten lassen. Wir wünschen Mahlzeit und begeben uns in die Küche für ein von Game of Thrones inspiriertes Creme Brulée. (gpi, 21.11.2018)

In der Rubrik WebTipp präsentieren wir Ihnen unregelmäßig gut gemachte und lehrreiche Videos aus dem Netz.