Pferd oder Einhorn?

Ein roter Hut macht die Sache spannend

Bei der Jüngsten in der Familie handelt es sich nicht um eine Frage des Glaubens, es ist viel mehr Fakt: Einhörner gibt es! Basta! Sie ist sich auch ganz sicher, eines schon einmal gesehen zu haben. Zu Hause. Wo sonst? Vielleicht war es auch nur ihr Spiegelbild, das sie gesehen hat, als sie wieder einmal mit ihrem Haarreifen samt Horn herumgelaufen ist. Das Kind würde also die Frage, mit der Bethanie Deeney Murguia ihr Kinderbuch betitelt, mit einem kurzen "Ja!" beantworten. Sie lautet: Glaubst du an Einhörner?

Das Bilderbuch, das sich an Kinder ab dem vierten Lebensjahr richtet, macht es richtig spannend. Im Mittelpunkt steht ein Pferd – oder eben ein Einhorn. Man weiß es nicht, denn auf dem Kopf trägt es einen großen roten Hut. "Warum sollte ein Einhorn sein Horn unter einem Hut verstecken?", wird gefragt. Hm. Irgendwann ist der Hut auf einmal weg. Aber so richtig klar wird der Fall dennoch nicht. Die Autorin spielt geschickt mit unterschiedlichen Perspektiven. Am Ende darf die junge Leserschaft selbst entscheiden. Bei vielen wird wohl die Fantasie siegen. (Peter Mayr, 21.11.2018)