Italienische Helferin in Kenia entführt

Laut der Polizei sind die Täter noch unbekannt

Nairobi – In Kenia haben bewaffnete Unbekannte laut Polizei eine italienische Helferin einer Organisation entführt. Eine Gruppe Männer habe am Dienstagabend ein Einkaufszentrum in Chakama im Südosten Kenias nahe der Küste angegriffen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Sie hätten wahllos auf Menschen geschossen und dabei mindestens fünf Menschen verletzt.

Die Angreifer entführten demnach eine 23 Jahre alte Italienerin, die als Freiwillige für die Organisation Africa Milele Onlus arbeitet. Die Identitäten der Männer sowie der Grund für den Angriff waren zunächst unklar. Die Polizei versicherte, es werde alles getan, "um die Kriminellen aufzuspüren und das Opfer zu retten". Der Ort des Angriffs liegt rund 80 Kilometer westlich von Malindi, Watamu und Kilifi, bei Urlaubern beliebte Strandorte.

Weiter nördlich entlang der Küste, nahe der Grenze zu Somalia, kommt es immer wieder zu Angriffen, die der somalischen Terrorgruppe Al-Shabaab zugeschrieben werden. Die mit Al-Kaida verbundene Miliz kämpft in Somalia um die Vorherrschaft. Die Extremisten haben auch immer wieder Angriffe oder Anschläge im nahen Kenia ausgeführt. (APA, 21.11.2018)