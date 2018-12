Roboats: Essen liefern und Müll sammeln mit selbstfahrenden Booten

Die Universität Amsterdam forscht gemeinsam mit dem MIT an verschiedensten Einsatzmöglichkeiten mit der sie den Kanalverkehr revolutionieren will

Amsterdam – Forscher des Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions und des Massachusetts Institute of Technology forschen derzeit im Rahmen eines fünfjährigen Forschungsprojektes an selbstfahrenden Booten. Die sogenannten Roboats werden derzeit in den Amsterdamer Kanälen als Prototypen getestet, wo sich durch den regen Verkehr ein perfektes Testumfeld bietet.

mit senseable city lab Rekonstruktion aller Bootsfahrten an einem Sommertag in Amsterdam.

Die erste selbstfahrende Wasserflotte der Welt soll die Zukunft der Mobilität in Städten mit zahlreichen Wasserwegen revolutionieren und zunehmend verschiedene Transportdienste aufs Wasser bringen. Angedacht sind derzeit nicht nur Paket- und Essenslieferungen, sondern auch Wassertaxis, schwimmende Brücken und selbstfahrende Veranstaltungsflächen.



quartz Das Pilotprojekt wurde auf Einladung auch schon in Tokio präsentiert.

Mobile Müllabfuhr

Auch zum Einsammeln von Müll aus den Kanälen sollen die Boote eines Tages dienen. Man würde den Müll quasi direkt auf ein Boot werfen, welches den Müll dann zu einer Sammelstelle bringt. So könnte man laut den Forschern bis zu 70 Prozent weniger Müllabfuhr-LKWs auf den historischen Straßen der Stadt einsetzen.

Angedacht wird etwa auch bestimmte Brücken, die als Hauptverkehrsknotenpunkte während Rush-Hour-Zeiten dienen, durch zusätzliche Wasserbrücken zu entlasten.

mit senseable city lab

Die Boote sind mit LiDAR Flugzeitsensoren und Kameras ausgestattet und lernen derzeit ihre Umgebung immer besser kennen. Ausweichen und andocken klappe auch in ersten Tests bereits immer besser, heißt es seitens der Betreiber. Angeblich soll stets die schnellste und effizienteste Route gefunden werden. (faso, 12.12.2018)