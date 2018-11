Sexualkundeverein Teenstar wird aus Schulen verbannt

Der Aufklärungsverein Teenstar darf keine Workshops mehr in Klassenzimmern abhalten, nachdem zweifelhafte interne Dokumente aufgetaucht sind

Wien – Der Verein Teenstar wirbt damit, Lehrer und Eltern bei der Sexualerziehung von Jugendlichen zu unterstützen. Zu diesem Zweck bietet Teenstar Ausbildungen für Kursleiter, Beratungen und auch Workshops in Schulen an. Dabei verbreitet der Verein hochproblematische Ansichten hinsichtlich Sexualität und Geschlechtsidentitäten.

Die Wiener Wochenzeitung "Falter" veröffentlichte interne Schulungsdokumente des Vereins, die der Homosexuellen Initiative (HOSI) Salzburg von einer Kursaussteigerin zugespielt wurden. Aus diesen geht hervor, dass die vermittelten Inhalte aus einer erzkonservativen Richtung kommen. So werden etwa "Ich-Bezogenheit" oder ein "geringes Schuld- bzw. Selbstwertgefühl" als "mögliche Folgen der Selbstbefriedigung" gelehrt. Weiter wird hinterfragt, ob Homosexualität denn "Schicksal" sein müsse.

Der christlich-fundamentalistische Verein wird auch vom Institut für Ehe und Familie, einer Einrichtung der österreichischen Bischofskonferenz, empfohlen.

orf Seit Monaten wird der Verein TeenSTAR kritisiert, nun darf der Aufklärungsverein nicht mehr an Schulen arbeiten. Laut Bildungsministerium seien die Inhalte bedenklich.

Aus der Erkenntnis, dass individuelle Sexualität mitunter wandelbar ist, zieht man bei "Teenstar" den Schluss, dass man die Prämisse "einmal schwul, immer schwul" also nicht zwangsläufig hinnehmen müsse, da "eine anhaltende Veränderung der sexuellen Orientierung sehr wohl möglich ist, oft durch eine Kombination von Therapie oder Selbsthilfegruppen."

In etwaigen Diskussionen zum Thema vorehelicher Sex werden Kursleiter angewiesen, den Jugendlichen Fragen zu stellen wie: "Wenn ihr euch so sehr liebt, warum heiratet ihr nicht gleich? Wenn nicht, warum habt ihr dann Geschlechtsverkehr?" In der Kurseinheit zum Thema "Mann/Frau" wird gelehrt, dass Männer "räumlich" und Frauen "sprachlich begabt" seien.

Kritik der HOSI

Laut Selbstbeschreibung versteht sich Teenstar als "ein Programm, das jungen Menschen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Freundschaft, Liebe und Sexualität Orientierung bietet", um so einen "Beitrag zur positiven Gestaltung der Zukunft unserer Jugendlichen" zu leisten. Laut Angaben, die der Verein gegenüber dem "Falter" machte, wurden etwa 100 Workshops allein heuer durch Teenstar durchgeführt. Aktiv soll der Verein vor allem in ländlichen Schulen in Oberösterreich, Niederösterreich Salzburg und auch Südtirol sein. Auf der Website sind derzeit auch einige Termine in Wien gelistet.



"Es ist äußert bedenklich, wie Teenstar unter dem Deckmantel einer scheinbar modernen und ganzheitlichen Sexualpädagogik sein christlich-fundamentalistisches Netz webt und über Kinder und Jugendliche auswirft", sagt Kathleen Schröder, Bildungsbeauftragte der HOSI Salzburg und Gesundheitspräventologin. Die Vorgehensweise von Teenstar sei durchwegs ideologisch geprägt, wirke manipulativ und sei auch unter gesundheitspräventiven Gesichtspunkten abzulehnen.

Anweisung an Landesschulräte

Besorgt zeigt sich die HOSI vor allem hinsichtlich der Empfehlungen einer Therapie für Homosexuelle: "Es ist hinreichend bekannt, wie schädlich diese Schein-Therapien sind. Wer den Schutz von Kindern und Jugendlichen ernst nimmt, darf nicht die Schultüren für religiös-fundamentalistische Vereine wie TeenSTAR öffnen", sagt Paul Haller. SPÖ-Gleichbehandlungssprecher Mario Lindner kündigte eine parlamentarische Anfrage an Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) zum Thema an, im Zuge derer geklärt werden soll, "welche bundesweiten Konsequenzen" gezogen werden. Auch die Grünen fordern, dass "homophobe Propaganda" an Österreichs Schulen keinen Platz haben dürfe.

Das Bildungsministerium kündigte laut einem Bericht der ZIB 2 eine Anweisung an die Landesschulräte an, die vorgibt, die Zusammenarbeit mit dem Verein zu unterlassen: Teenstar lehre bedenkliche Inhalte, die nicht mit dem österreichischen Lehrplan vereinbar seien. Dem Verein selbst sei keine "Anweisung, Absicht oder Anregung von Seiten des Bildungsministeriums bekannt, die von einer Kooperation mit dem Angebot von Teenstar abraten würden", heißt es in einer Stellungnahme auf der vereinseigenen Website. (red, 21.11.2018)