Siege für Frankreich, Italien, Brasilien und Argentinien

Giroud-Treffer zum 1:0 gegen Uruguay – Serie-A-Legionäre Icardi und Dybala schossen ihre ersten Treffer für die Albiceleste

Wien – Fußball-Weltmeister Frankreich hat am Dienstag in Paris ein freundschaftliches Länderspiel gegen Uruguay 1:0 (0:0) für sich entschieden. Vier Tage nach dem 0:2 in der Nations League gegen die Niederlande sorgte Olivier Giroud (52.) mit seinem Tor im Stade de France für den knappen Erfolg. Kylian Mbappe schied in der ersten Halbzeit mit einer Schulterverletzung aus.

Rekordweltmeister Brasilien bezwang Kamerun in Milton Keynes ebenfalls mit 1:0 (1:0). Der entscheidende Treffer gelang Richarlison (45.). Selecao-Superstar und Mbappes PSG-Teamkollege Neymar musste bereits nach acht Minuten mit einer Adduktorenblessur vom Feld. Auch Italien setzte sich in Genk gegen die USA 1:0 (0:0) durch. Für den Ex-Weltmeister traf Matteo Politano (94.) erst in der Nachspielzeit.

Albiceleste 2 – Mexiko 0

Argentinien hat ein Freundschaftsspiel gegen Mexiko mit 2:0 (1:0) gewonnen. Mauro Icardi von Inter Mailand in der zweiten Spielminute und Paulo Dybala (87.) von Juventus Turin waren die Torschützen im Stadion Malvinas Argentinas im westargentinischen Mendoza. Schon am Freitag hatten die Argentinier in einem Test gegen Mexikos Auswahl dasselbe Ergebnis erzielt.

Trotz ihrer erfolgreichen Bilanz in der italienischen Serie A schossen die Stürmer Icardi und Dybala ihre ersten Treffer für die Albiceleste. Sie sind Teil des Kaderumbruchs, den Interimstrainer Lionel Scaloni nach dem Achtelfinal-Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft in Russland eingeleitet hat.

Unter der Führung Scalonis ging Argentiniens Elf in vier Länderspielen – gegen den Irak, Guatemala und zweimal Mexiko – als Sieger vom Platz, holte ein Unentschieden gegen Kolumbien und verlor nur gegen Brasilien 0:1. Bei den Testspielen verzichtete Scaloni sowohl auf Lionel Messi als auch auf die Routiniers Gonzalo Higuain und Sergio Aguero. (APA, 21.11.2018)

