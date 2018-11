Nach Fan-Aufstand: "Rainbow Six Siege" wird doch nicht züchtiger und unblutiger

Ubisoft rollt die jüngsten Zensurmaßnahmen zurück

Ubisoft wird die zensierten Grafiken im populären Team-Shooter Rainbow Six Siege wieder durch die Original-Assets austauschen. Dies gab der französische Spielhersteller in einem neuen Blog-Eintrag bekannt und erklärte, dass man damit auf künftig von dem Vorhaben absieht, die Gestaltung des Spiels abzuändern. Ubisoft hatte unter anderem erotische Poster, Blutspritzer an Wänden oder Referenzen auf Drogenkonsum per Update entfernt, um potenziellen Problemen bei der jüngsten Veröffentlichung des Spiels auf asiatischen Märkten vorzubeugen. Laut der Aussendung habe man sich nun aber das Feedback und die Kritik der Spielerschaft zu Herzen genommen und die Pläne intern nochmals überdacht.

foto: ubisoft Ubisoft hatte im Zuge seiner Zensurmaßnahmen unter anderem eine Neonreklame abgeändert.

Ein Spiel für alle

Ubisoft stellt klar, dass manche Änderungen jedoch erst schrittweise durchgeführt werden könnten, um negative Auswirkungen auf den Start der neuen Saison zu vermeiden.

Letzten Endes sollen aber sowohl Spieler im Westen wie im Osten die gleichen originalen Inhalte erhalten. Auswirkungen auf das eigentliche Gameplay hatten die betroffenen kosmetischen Aspekte so oder so nicht. (red, 21.11.2018)