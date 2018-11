Qualifikation: Deutschland fällt aus Lostopf 1

Polen schiebt sich druch das 1:1 gegen Portugal noch auf Platz zehn. Deutschland mit Österreich in Topf zwei

Der deutsche Fußball-Nationalmannschaft fiel durch das 1:1 (0:1) von Polen zum Abschluss der Nations League in Portugal aus Lostopf 1 für die Qualifikation zur Euro 2020. Damit könnte das DFB-Team in Dublin am 2. Dezember in eine Gruppe mit Weltmeister Frankreich, Spanien oder England gelost werden.

Durch den Punktgewinn gehört Polen, anders als Deutschland, nun doch noch zu den besten zehn Teams der A-Liga in der Nations League und ist damit bei der Auslosung zur EM-Qualifikation in Topf 1 gesetzt. Österreich wird ebenfalls aus Topf 2 gezogen. (sid, red, 20.8.2018)