Hitchcock neuer Coach der Oilers und Chef von Viveiros

Edmonton Oilers feuerten Cheftrainer McLellan, St. Louis trennte sich von Coach Yeo

Die Edmonton Oilers haben am Dienstag auf die sportlich enttäuschende Saison in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL reagiert und Cheftrainer Todd McLellan gefeuert. Als Nachfolger wurde der 66-jährige Ken Hitchcock präsentiert, der damit neuer Chef von Manny Viveiros ist. Der ehemalige österreichische Teamchef arbeitet seit Sommer als Co-Trainer bei den Oilers.

Hitchcock stammt aus Edmonton und hat in 22 Jahren als NHL-Cheftrainer die Dallas Stars, Philadelphia Flyers, Columbus Blue Jackets und St. Louis Blues betreut. Mit 1.536 Spielen im Grunddurchgang ist er unter den Trainern die Nummer fünf in der ewigen Trainer-Rangliste.

Das Team aus Edmonton um Superstar Connor McDavid liegt nach zehn Niederlagen in 20 Saisonspielen auf dem drittletzten Platz der Pacific Division und droht wie im Vorjahr die Play-offs zu verpassen.

St. Louis zieht Reißleine

Die St. Louis Blues haben sich nach einem enttäuschenden Start von ihrem Coach Mike Yeo getrennt. Das gab der Klub nach der 0:2-Niederlage gegen die Los Angeles Kings am Montag bekannt. Die Blues blieben gegen das schlechteste Team der Liga zum dritten Mal in den vergangenen vier Partien torlos und liegen in der Central Divison auf dem letzten Platz.

Die Nashville Predators feierten indes den vierten Heimsieg in Serie, haben 15 ihrer 21 Saisonpartien gewonnen und führen die Liga einen Punkt vor den Toronto Maple Leafs an. (APA, 20.11.2018)

NHL vom Montag:

St. Louis Blues – Los Angeles Kings 0:2

Nashville Predators – Tampa Bay Lightning 3:2

Pittsburgh Penguins – Buffalo Sabres 4:5 n.V.

Toronto Maple Leafs – Columbus Blue Jackets 4:2

New York Rangers – Dallas Stars 2:1

Montreal Canadiens – Washington Capitals 4:5 n.V.

Ottawa Senators – Florida Panthers 5:7

Calgary Flames – Vegas Golden Knights 7:2

Vancouver Canucks – Winnipeg Jets 3:6