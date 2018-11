Elon Musk benennt seine Raumfähre in "Starship" um

SpaceX-Rakete heißt jetzt "Starship" statt "Big Fucking Rocket" und soll eines Tages Menschen zum Mond befördern

Washington – US-Milliardär Elon Musk hat der größten Rakete seines Raumfahrtunternehmens SpaceX einen neuen Namen gegeben. "Benenne BFR in Starship um", schrieb Musk am Montagabend im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Starship" (Sternenschiff) soll eines Tages Menschen zum Mond und vielleicht sogar zum Mars bringen.

Verdammt große Falkenrakete – oder so

Der bisher eher inoffizielle Name "BFR" stand vermutlich ursprünglich für "Big Fucking Rocket" (Verdammt große Rakete), bevor Vorstandsmitglieder anfingen, sie als "Big Falcon Rocket" (Große Falkenrakete) zu bezeichnen. Im September hatte Musk angekündigt, dass der japanische Milliardär Yusaku Maezawa als erster Tourist mit SpaceX den Mond umrunden wird. Die in Entwicklung befindliche, 118 Meter hohe Rakete, mit der Maezawa frühestens 2023 in Richtung Mond starten soll, besteht aus zwei Stufen.

Bei der Erststufe handelt es sich um Triebwerke und Treibstoffsysteme, die laut Musk den Namen "Super Heavy" (Superschwer) tragen werden. "Starship" ist die Zweitstufe, dass eigentliche Raumschiff für die Passagiere.

Musk schätzt die Kosten des Raketensystems auf fünf Milliarden Dollar (4,4 Milliarden Euro). Es soll rund 100 Menschen befördern können und laut Tesla-Chef eines Tages die Kolonialisierung von Mond und Mars ermöglichen. (APA, 20.11.2018)