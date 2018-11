Zeuge: "El Chapo" ließ Mann töten, der ihm nicht Hand gab

Aussagen bei Prozess gegen Drogenboss: Rivale nach "Versöhnungstreffen" erschossen

New York – Der frühere Drogenboss Joaquin "El Chapo" Guzman hat nach Aussage eines Zeugen immer wieder Menschen wegen Nichtigkeiten töten lassen. Das frühere Kartellmitglied Rodolfo Carrillo Fuentes habe "El Chapo" beispielsweise erschießen lassen, weil er ihm nicht die Hand reichen wollte, sagte Zeuge Jesus Zambada Garcia am Montag (Ortszeit) vor einem Gericht in New York US-Medien zufolge.

Diamantenbesetzte Pistole

Guzman und Fuentes seien Rivalen gewesen. Ein Partner von Guzman habe dann ein Versöhnungstreffen verabredet – aber Fuentes wollte die ausgestreckte Hand von Guzman nicht ergreifen. Kurz darauf wurden Fuentes und seine Ehefrau vor einem Kino erschossen. "Chapo hat gesagt, dass er sie umbringen werde", sagte Zeuge Zambada. Mindestens fünf weitere Menschen habe "El Chapo" aus ähnlich nichtigen Gründen umbringen lassen. Um selbst töten zu können, habe der Kartellboss unter anderem eine diamantenbesetzte Pistole mit seinen Initialen – "JGL" für seinen vollständigen Namen Joaquin Guzman Loera – besessen.

Der Prozess gegen den einst mächtigsten Drogenboss der Welt läuft seit der vergangenen Woche unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen im New Yorker Stadtteil Brooklyn. Die US-Justiz wirft dem wegen seiner Körpergröße von etwas mehr als 1,60 Meter "El Chapo" (Der Kurze) genannten Guzman unter anderem Drogenhandel, Geldwäsche und das Führen einer kriminellen Organisation – des mexikanischen Drogenkartells Sinaloa – vor.

Mutmaßlich für 3000 Morde verantwortlich

Er soll tonnenweise Kokain und Heroin in die USA geschmuggelt und damit Milliarden verdient haben. Zudem soll er für bis zu 3.000 Morde verantwortlich sein.

Bis zu einem Urteil kann es nach Einschätzung von Richter Brian Cogan noch mehrere Monate dauern. Bei einer Verurteilung droht Guzman eine lebenslange Haftstrafe. Die Todesstrafe ist gemäß einer Einigung zwischen Mexiko und den USA ausgeschlossen. (APA, 20.11.2018)