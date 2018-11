ARD-Schwerpunkt mit Film und Doku: Terror als Geschäftsmodell

foto: swr

Im Film bleiben viele Fragen offen, Zusammenhänge wirken allzu konstruiert, mehr Differenzierung hätten dem Plot und damit auch den Zuschauern im Hauptabend gutgetan. Gut, dass die ARD im Anschuss an den fiktionalen Stoff, die Dokumentation Spur des Terrors (ab 21.45 Uhr) nachlegt, die die Handlung des Films mit Fakten untermauern will. "Die Realität ist viel schockierender, als eine fiktionale Adaption je sein kann, weil die Realität leider immer wieder bestätigt, was die Fiktion in den Raum stellt", sagt Harrich. In der Doku wird die Geschichte des US-Agenten David Headley erzählt, der zum islamistischen Doppelagenten wurde und als einer der Drahtzieher der Anschläge in Mumbai 2008 mit mehr als 170 Toten gilt. (ae)