FedEx ordert in China gefertigte Elektro-Transporter

Als Ergänzung zu regulärer Zustellflotte – 100 selbst geordert, Rest über Miet-Unternehmen

Der Paketzusteller FedEx will seine Zustell-Flotte um rund 1000 Elektro-Fahrzeuge ergänzen. Die in China gefertigten Transporter der Marke Chanje sollten im US-Heimatmarkt eingesetzt werden, teilte FedEx am Dienstag mit. Rund 100 davon wolle FedEx beim US-Vertrieb der Fahrzeuge ordern, die übrigen kämen von einem Miet-Unternehmen. Die Chanje V8100-Transporter werden in Hangzhou in China produziert.

Auch Deutsche Post

Der boomende Online-Handel sorgt auch für wachsenden Liefer-Verkehr in den Innenstädten. Die Deutsche Post setzt bereits eigene Elektro-Zustellfahrzeuge der Marke Streetscooter ein. Über 6000 der Elektro-Fahrzeuge kurven für die Post durch Deutschland, zudem verkauft der Konzern die Fahrzeuge auch an Drittkunden. (Reuters, 20.11.2018)