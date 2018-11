Fünf FPÖ-Bezirksräte spalten sich in Favoriten ab

Der Klub im zehnten Wiener Gemeindebezirk schrumpft von 24 auf 19 Mandatare

Wien – Die FPÖ Favoriten hat mit einer Abspaltung zu kämpfen. Fünf Mandatare der Bezirks-FPÖ haben am Dienstag ihren Austritt aus dem blauen Klub schriftlich in der Favoritner Bezirksvorstehung bekanntgegeben. Sie wollen bei der kommenden Bezirksvertretungssitzung am 12. Dezember einen eigenen Klub gründen. Darüber informierte Bezirksvorsteher Marcus Franz (SPÖ) in einer Aussendung.

Gespräch gesucht

Für Franz ist die Abspaltung der Mandatare nachvollziehbar: "Die FPÖ hat in der Bundesregierung ihr wahres Gesicht als Partei der sozialen Kälte gezeigt – da kann nicht einmal mehr die eigene Basis mit." Für Franz war es "fällig", dass die blauen Bezirksräte "Konsequenzen ziehen". Er selbst wolle das Gespräch mit dem neuen Klub suchen, um die "konstruktiven Kräfte für Favoriten zu stärken", so Franz.

Auf Anfrage des STANDARD wurde bei der FPÖ Favoriten auf den blauen Rathausklub verwiesen. Durch die Abspaltung der fünf Mandatare schrumpft der FPÖ-Klub in Favoriten auf 19 Bezirksräte. Zuvor verfügte die blaue Partei über 24 von insgesamt 60 Mandaten. Die SPÖ als stimmenstärkste vertretene Partei stellt 25 Bezirksräte. (ook, 20.11.2018)