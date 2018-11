Bankenaufsicht: Nationalbank kann FMA beauftragen

Das Direktorium der OeNB kann im Krisenfall Prüfaufträge an die FMA erteilen, ein Expertenpool soll diese und Ministerium unterstützen

Wien – Finanzminister Herwig Löger (ÖVP) und Staatssekretär Hubert Fuchs (FPÖ) haben am Dienstag bestätigt, dass die Bankenaufsicht nun ganz zur FMA wandert. Der Ministerrat wird den Beschluss dazu am Mittwoch fassen, "wir führen zusammen, was zusammen gehört", kommentierte Fuchs das Vorhaben der Regierung. Wie berichtet hat die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) bisher im Auftrag der FMA die Vor-Ort-Prüfungen bei Banken durchgeführt und die entsprechenden Berichte bei der Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA abgegeben. Diese hat – als unabhängige und weisungsfreie Behörde – etwaige Bescheide an die Betroffenen erlassen. Wie Löger und Fuchs bei einem Pressetermin im Finanzministerium erklärten, werde die Zusammenführung aller Aufsichtsagenden über den Finanzmarkt bei der FMA den Wegfall aller "Doppelgleisigkeiten und Überschneidungen" bringen.

An die 170 Mitarbeiter der OeNB werden in die FMA übersiedeln, die geographischen gesehen einen Katzensprung von der Notenbank entfernt liegt. Die Überwachung der Finanzmarktstabilität bleibt weiterhin bei der OeNB.

Nationalbank kann FMA beauftragen

Im Rahmen dieser Verantwortung und "im Krisenfall" kann das Direktorium der OeNB (das auch weiterhin aus vier Mitgliedern bestehen wird) der FMA künftig per Beschluss Prüfaufträge erteilen – das erschließt sich aus dem Ministerratsvotrag. Zudem soll die OeNB einen "Expertenpool" unterhalten, der das Finanzministerium in der Fachaufsicht über die FMA unterstützen soll. Die Mitarbeiter dieses Gremiums sollen zudem im Rahmen eines Rotationsprinzips "direkt in die Prüfungstätigkeit der FMA eingebunden werden". Wie das zur erwünschten Vermeidung von Schnittstellen dient, geht aus dem Ministerratsvortrag nicht hervor. Notenbank-Gouverneur Ewald Nowotny erinnerte in einer Pressekonferenz daran, dass die Notenbank eine unabhängige Institution ist, man möge den "Anfängen wehren".

Trennung von Regulierung und Aufsicht

Die FMA wird, wie berichtet, einige legistische Aufgaben ans Finanzministerium abgeben. Das dient laut Minister und Ministerratsvortrag der stärkeren Trennung von Regulierung und Aufsicht. Um die Kompetenzen im Bereich Finanzmarktrecht und Regulierung im Ministerium zu verankern, wird es dort gleich drei neue Abteilungen geben: Aufsichtsbehörden, Kapitalmarkt- und Wertpapierrecht. Und: Die FMA kommt stärker an die Kandare des Parlaments, ihre "demokratische Kontrolle" durch das Parlament soll verstärkt werden, Berichts- und Informationspflichten der Behörde ans Parlament werden ausgebaut.

Umgesetzt werden soll das alles bis Ende 2019. Bis Mitte kommenden Jahres soll der Umbau der Aufsicht in Gesetzesform gegossen sein, die organisatorischen Änderungen in FMA. OeNB und Finanzministerium sollen bis Ende 2019 umgesetzt sein. (gra, 20.11.2018)