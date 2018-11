Bob feiert Weihnachten "ohne langen Bart"

Kampagne für den Mobilfunker aus dem Hause A1 kommt von Demner, Merlicek & Bergmann

Wien – Schluss mit "kitschigen, an den Haaren herbeigezogenen Weihnachtsgeschichten" verspricht der Mobilfunker Bob in einer Aussendung, um seine neue Weihnachtskampagne vorzustellen. Kreiert hat sie die Agentur Demner, Merlicek & Bergmann, das Einsatzgebiet umfasst TV, Radio, Out of Home, Kino und Online.

bob

Credits:

A1: Marco Harfmann, Claudia Huber, Roswitha Ullmann, Alexandra Strobl, Wolfgang Sturm

Kreativagentur: Demner, Merlicek & Bergmann | Konzeption & Kreation: Harry Bergmann, Francesco Bestagno, Lukas Wiskocil, Marc Lüdemann, Isabelle Hüttinger-Stadler | Beratung: Julia Dragosits, Caroline Tertsch | Produktion: Katharina Lürzer



Illustration: HFA Studio, Charlie Scheichenost | Produktion und Animation: bounty.studio | Musik/Sounddesign: Markus Adamer & Matthias Ullrich | Tonstudio: Tic Music | Sprecher: Martin Semmelrogge | Bildbearbeitung/Reinzeichnung: Blaupapier | Digitalagentur: seso media group | Konzeption & Kreation: Thomas Schöffmann, Bart Bloeme | Beratung: Matthias Maschik, Andrea Neureiter. (red, 20.11.2018)