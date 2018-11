Schachingers "Daneben gehen": Heino macht Schluss

Vor 50 Jahren trieb Heino mit seinem schwarzbraunen Enzian eine ganze Generation in den Punk. Nun verabschiedet er sich mit den Liedern seiner Feinde.

Als Kind der Sechzigerjahre, der ZDF-Hitparade, der großen Samstagabend-Shows und der Erbschleichersendungen im Regionalradio weiß ich leider, wer Heinz Georg Kramm ist. Unter seinem Kampfnamen Heino brachte er während der letzten fünf Jahrzehnte mit schwarzer Brille und semmelgelber Perücke pophistorisch großes Leid in die Welt.

Schon lange vor unseren heutigen Volksrockern trug er mit blau-blau-blauem Enzian und schwarzbrauner Haselnuss das Bekenntnis zur deutschen Leitkultur mit dem Brustton eines sich tief in die Wälder der Nibelungen öffnenden Hubraums der S-Klasse bis in die deutschen Enklaven von Südafrika, Namibia oder Lateinamerika.

Das Schlesierlied, O du schöner Westerwald, O du Heimat, lieb und traut, ein Konzeptalbum namens Liebe Mutter und wehmütige Osterweiterungsnostalgie zum Thema Soldat am Wolgastrand lockten fern der Heimat im Zwangsexil wohl so manche stolze Träne aus edlem deutschem Antlitz hervor.

Er möchte kein Engel sein

Interessanterweise verwandelte sich der zeitlebens aus verständlichen Gründen vom linken Lumpenpack verhöhnte und parodierte Heino in den letzten fünf Jahren vom deutschen Krieger zur Lachnummer eigener Gnade. Mit Lederjacke und Totenkopfring demütigte er seine politischen Feinde, indem er sich unter dem Motto "Neue Deutsche Volkslieder" ihrer Lieder bemächtigte.

Heino schmetterte Junge von den Ärzten oder Kapitulation von Tocotronic, Mit freundlichen Grüßen von den Fantastischen Vier – und er trat mit Rammstein beim Metal-Festival in Wacken auf. Kunststück, zwischen den Sound der ostdeutschen Grundelrocker und ihn passt kein Blatt: "Wir haben Angst und sind allein, Gott weiß, ich will kein Engel sein."

Am 13. Dezember wird Heino nun 80. Und er will endlich Schluss machen. Auf Und tschüss – das letzte Album deutet Heino Rammsteins Engel als Russenmafia-Polka, zerlegt Dieser Weg von Wutbürger Xavier Naidoo, atomisiert Da Da Da von Trio und Das Model von Kraftwerk oder sorgt mit Tage wie diese in Schland endgültig für Tote Hosen. Ab jetzt will Heino nur noch tun, was ihm Spaß macht. Schönen Dank auch, Heino. Wegen dir bin ich einst zum Punk gekommen. Daneben gehen bedeutet auch: Weggehen! (Christian Schachinger, 21.11.2018)