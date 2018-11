Verunglückte Sophia Flörsch noch ein bis zwei Wochen im Spital

Gute Nervenfunktionen nach Horrorunfall in Formel-3-Rennen in Macao weisen auf positiven Heilungsverlauf hin

Macao – Die deutsche Nachwuchsrennfahrerin Sophia Flörsch soll nach ihrer Operation ein bis zwei Wochen zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben. Das teilten ihre Ärzte nach einem mehrstündigen Eingriff am Montag im Conde de S. Januario General Hospital in Macao mit. Die 17-Jährige war am Sonntag beim Formel-3-Weltfinale in Macao schwer verunglückt und hatte sich dabei den siebenten Halswirbel gebrochen.



Die Ärzte entnahmen Flörsch während der OP Knochensubstanz aus der Hüfte und setzten diese im Wirbel ein, um ihn zu stützen. Dabei wurde auch ein Knochensplitter entfernt, der gefährlich nahe an ihrer Wirbelsäule steckte. Ihre Nervenfunktionen würden gute Reaktionen zeigen, entsprechend gäben die ersten Zeichen Anlass dazu, auf einen positiven Verlauf ihrer Genesung zu hoffen. Ihre Arme und Beine könne sie frei bewegen.

Flörsch, die am 1. Dezember 18 Jahre alt wird, verlor auf der Geraden vor der Lisboa-Kurve die Kontrolle über ihren Rennwagen vom niederländischen Van-Amersfoort-Team, nachdem sie zuvor mit einem Konkurrenten kollidiert war. Ihr Auto hob dann mit mehr als 250 km/h ab und krachte ungebremst durch die Fangzäune in mehreren Metern Höhe gegen Schutzplanken. (APA, red, 20.11.2018)