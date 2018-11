Heimischen Brauereien droht Streik

Die Gewerkschaften erteilen vorsorglich eine Streikfreigabe. Sollte am 27. November keine Einigung erzielt werden, soll gestreikt werden

Wien – Während die Metallerverhandlungen gütlich ausgegangen sind, hängt in der österreichischen Brauereiindustrie der Haussegen schief. Die fünfte Runde der Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 3.500 Beschäftigten blieb am 16. November ohne Einigung. Das Arbeitgeberangebot liege sowohl bei den Lohn- und Gehaltserhöhungen als auch bei der Arbeitszeit deutlich unter den Erwartungen, so die der Gewerkschaften PRO-GE und GPA-djp in einer Aussendung.

"Die Vertreter der Wirtschaftskammer stellten das neue Arbeitszeitgesetz ernsthaft als Nachteil für die Unternehmen dar", berichten die Verhandlungsleiter Anton Hiden (PRO-GE) und Bernhard Hirnschrodt (GPA-djp). "Frotzelei ist dafür noch eine recht milde Bezeichnung", ärgern sich die Gewerkschafter. Das Verhandlungskomitee der Arbeitnehmerseite habe daher am Montag vorsorglich eine Streikfreigabe eingeholt für den Fall, dass auch bei der nächsten Verhandlung am 27. November kein Ergebnis erzielt werde.

Betriebsversammlungen

Vor der fünften Verhandlungsrunde hatten die Gewerkschaften bereits Betriebsversammlungen durchgeführt. Die Arbeitgeber hatten daraufhin ihr Angebot für Lohn- und Gehaltserhöhungen auf 2,6 Prozent angehoben. "Das ist zwar deutlich mehr als das bisherige lächerliche Angebot von einem Prozent, entspricht aber weiterhin in keinster Weise dem wirtschaftlichen Erfolg des vergangenen Rekordjahres", so Hiden und Hirnschrodt. Bei der Arbeitszeit waren die Arbeitgeber laut Gewerkschaftsangaben zu einer 15-minütigen Pause bei 12-Stunden-Tagen bereit. "Insgesamt kann hier weder von einem fairen Angebot noch von seriösen Verhandlungen die Rede sein", so die Gewerkschaftsvertreter.

Für Donnerstag, 22. November, ist eine österreichweite BetriebsrätInnenkonferenz einberufen. Sollte die sechste Verhandlungsrunde am 27. November ebenfalls scheitern, würden die Betriebsversammlungen wiederaufgenommen und in Warnstreiks übergehen, so die Gewerkschafter. (red, 20.11.2018)