EGMR fordert Freilassung von kurdischem Politiker Demirtaş

Menschenrechtsgerichtshof: Untersuchungshaft "unrechtmäßiger Eingriff in freie Meinungsäußerung des Volkes"

Straßburg – Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat von der Türkei die Freilassung des kurdischen Politikers Selahattin Demirtaş verlangt. Die Untersuchungshaft des früheren Vorsitzenden der prokurdischen Demokratische Partei der Völker (HDP) sei ein "unrechtmäßiger Eingriff in die freie Meinungsäußerung des Volkes", urteilte das Gericht am Dienstag in Straßburg. Die türkische Regierung wirft Demirtaş die Unterstützung von "Terroristen" vor.

Die Türkei ist an die Europäische Menschenrechtskonvention gebunden. Dennoch ist fraglich, ob sich Ankara tatsächlich dem Richterspruch beugen wird. In der Vergangenheit hat sich die Türkei bereits mehrfach über EGMR-Urteile hinweggesetzt. (APA, red, 20.11.2018)