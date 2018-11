Wien erlebt erstes Bundesliga-Derby seit fast 25 Jahren

BC Vienna gegen Vienna D.C. Timberwolves am Donnerstag in Favoriten

Wien – Wien erlebt am Donnerstag (19.00 Uhr, Sky Sport Austria live) das erste Basketball-Derby in der Bundesliga (ABL) seit fast 25 Jahren. Der BC Vienna und die Vienna D.C. Timberwolves prallen im Hallmann Dome in Favoriten aufeinander. In dem Prestige-Duell wird auch die Position als "Nummer eins" in der Bundeshauptstadt ausgespielt.

Der Aufsteiger aus der Donaustadt geht als leichter Favorit in das Derby. Die "Wölfe" sind mit einer 4:4-Bilanz aktueller Tabellensechster in der ABL. Sie haben dabei alle ihre Siege auswärts eingefahren. Die Gastgeber (3:5) sind derzeit Neunter. In vier Spielen vor eigenem Publikum in der laufenden Saison ist dem BC Vienna erst ein voller Erfolg gelungen.

Das bisher letzte Wiener Derby in der obersten Liga datiert vom 17. April 1994. WAT Wieden (Vorgänger-Verein des nunmehrigen BC) siegte damals 90:74 gegen die Flyers Wien, die wenige Tage später Konkurs anmelden mussten. (APA, 20.11.2018)